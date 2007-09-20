Міліція перевірить, хто з чиновників - наркомани

Міністерство внутрішніх справ готове перевіряти інформацію громадян щодо вживання представниками влади наркотичних засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив перший заступник начальника Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Іван БАШТА, коментуючи інформацію деяких ЗМІ щодо вживання наркотичних засобів окремими представниками влади під час виборчої кампанії.

«Якщо є така інформація стосовно представників влади, телефонуйте, ми готові перевіряти», - сказав І.БАШТА, додавши, що з цього приводу, а також з приводу наявності у громадян іншої інформації щодо незаконного обігу наркотиків, можна звертатися на телефон довіри департаменту 289-13-24.

Продовжуючи тему боротьби з наркотиками в Україні, І.БАШТА також зазначив, що наша країна не є експортером наркотичних засобів, оскільки 98% наркосировини є рослинного походження, а вона мало цікавить тих, хто вживає наркотики.

Разом з тим він зазначив, що, відповідно до статистичних даних Міністерства охорони здоров’я, в Україні нараховується 171,6 тис. наркозалежних. У той же час на обліку МВС стоїть 510 тис. осіб такої категорії.

За словами І.БАШТИ найбільша кількість наркозалежних на 10 тис. населення у Миколаївській, Луганській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській областях та Севастополі.