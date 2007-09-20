Міліція мобілізується перед виборами

Починаючи з наступного тижня, у зв’язку з наближенням парламентських виборів, підрозділи МВС будуть переведені на посилений режим несення служи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь МАРМАЗОВ.

«З наступного тижня МВС буде переведено на посилений режим служби», - сказав він, зауваживши, що ніяких додаткових сил це не потребує, оскільки «це звичайний режим, який використовується при таких заходах, чи то вибори до ВР, чи вибори Президента».