КВУ закликає громадян перевірити свої дані у списках виборців

Комітет виборців України закликає громадян України перевірити свої дані у списках виборців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КВУ.

За словами голови Комітету виборців України Ігоря ПОПОВА, близько 1 млн. виборців можуть не потрапити до списків виборців і виявити це в день голосування. Особливо це стосується так званих "груп ризику": тих, кому нещодавно виповнилося 18 років; тих, хто змінив місце проживання; тих, кого не було внесено в списки виборців на минулих парламентських виборах у 2006 р., а також тих, хто повернувся з армії та місць позбавлення волі.

І.ПОПОВ нарікає на те, що на укладення списків виборців відведено вкрай мало часу. Крім того, ті, хто укладають списки, не отримають за це платні, на відміну від парламентських виборів у 2006 р., сказав голова КВУ

Зважаючи на окреслену проблему, Комітет виборців України оголосив широкомасштабну кампанію під назвою «Знайди себе і не загуби свій голос!».

КВУ застерігає, що «недостовірні данні внесені до списків виборців є підставою для невидачі бюлетеня". Ось чому КВУ звертається до громадян перевірити свої дані у списках виборців ще до дня голосування.

В КВУ зазначають, що кожен виборець має право перевірити дані списку виборців щодо себе та інших осіб, завітавши до своєї виборчої дільниці.

Скарга щодо неточностей у списку виборців подається не пізніше: 24 вересня - до дільничної виборчої комісії; 26 вересня - до окружної виборчої комісії; 27 вересня - до суду.