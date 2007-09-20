Керівництво МАУ виступить на захист свого пілота

Керівництво української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» має намір захищати репутацію компанії і льотчика, безпідставно звинуваченого в Швеції у вживанні алкоголю перед польотом.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив президент МАУ Юрій МІРОШНИКОВ.

Він зазначив, що авіакомпанія проводить власне розслідування інциденту. «Внутрішнє розслідування показало повну відсутність підозр того, що пілот міг вживати алкоголь перед вильотом або під час відпочинку в Стокгольмі. Зараз, після отримання результатів аналізів, які не виявили алкоголю в крові пілота, наше розслідування змінює акцент. Замість того, щоб розглядати серйозне порушення безпеки польотів, якого не було, ми повинні розглядати питання завдання шкоди МАУ і образи підозрою стосовно нашого льотчика», - заявив він.

За словами Ю.МІРОШНИКОВА, в авіакомпанії немає серйозних претензій до шведської поліції, окрім зауважень за формою поведінки поліцейських, які, «очевидно, діяли за своїми правилами, підозрюючи, що льотчик знаходиться в стані алкогольного сп`яніння».

Разом з тим, сказав він, у МАУ є ряд питань до шведської сторони, зокрема, до юридичних органів Швеції з приводу того, що вони не повідомляли авіакомпанії інформації, котра могла б допомогти внутрішньому розслідуванню інциденту.

Також Ю.МІРОШНИКОВ зазначив, що із самого початку до розгляду обставин не були залучені співробітники Посольства України і консульства, крім того, дивує, що аналіз крові пілота робився тиждень.

Щодо причин, за якими міг виникнути скандал, Ю.МІРОШНИКОВ поки що не пов`язує це із спробою вивести авіакомпанію з ринку, хоча вважає, що ця версія має право на існування.

«У мене виникає підозра в тому, чи не був цей телефонний дзвінок (сигнал про те, що пілот був п`яний, надійшов по телефону – УНІАН), який і викликав усі ці події, провокаційним, як, наприклад, дзвінки про те, що в літак підкладена бомба, що час від часу буває.. Я вважаю, що розслідування має дати відповідь на запитання, що це було: провокація чи антиконкурентна дія», - сказав Ю.МІРОШНИКОВ, підкресливши, що в Європі приділяється дуже пильна увага авіакомпаніям країн СНД, оскільки норми безпеки польотів дещо відрізняються.

Як повідомила прес-секретар Державної авіаційної адміністрації України Наталія АЛЬОШИНА, неперевірена інформація про те, що український пілот перед вильотом вживав алкоголь, у ствердній формі була передана прес-офісом аеропорту Стокгольма провідним інформаційним агентствам Швеції і Норвегії. У зв`язку з цим, враховуючи, що алкоголь у крові пілота виявлений не був, Державіаадміністрація вимагатиме офіційних вибачень від прес-офісу.

Віце-президент МАУ Ігор СОСНОВСЬКИЙ повідомив на прес-конференції, що в авіакомпанії діють європейські правила обстеження пілотів перед польотом.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в стокгольмському аеропорту “Арланда” був затриманий громадянин України, капітан літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” Микола ЛЕБЕДЄВ за підозрою у вживанні алкоголю. Аналіз крові М.ЛЕБЕДЄВА, зроблений 11 вересня, не підтвердив наявності в ній алкоголю. Пілот має 14 тисяч годин польотів, з них 9 тисяч - на літаках «Боїнг»

Літак виконував чартерний рейс за маршрутом «Київ (Бориспіль) -Стокгольм-Париж-Тенеріфе».