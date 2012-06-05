Виставка «Права людини поза грою»

8 червня 2012 року о 12 год. 00 хв. (за адресою: вул. В.Васильківська, 57/3, центр ATMASFERA 360) відбудеться урочисте відкриття виставки «Права людини поза грою», що проходить з нагоди проведення футбольного чемпіонату «Євро-2012». Захід організовує неурядова організація «Центр Громадянських Свобод» в партнерстві з чеською організацією «People in Need».

Під час виставки відвідувачі зможуть знайти відповіді на такі запитання:

Політичні репресії: повернення вперед в минуле?

За що катують людей в органах внутрішніх справ?

Утиски свободи слова, кому це вигідно?

У що перетворилася судова гілка влади?

Соціальна нерівність в Україні, як тепер вижити?

В рамках відкриття заплановані виступи правозахисників, дипломатів та митців. Після перегляду виставки запрошуємо до неформального спілкування під час фуршету.

Партнерами виставки виступили впливові українські організації, серед яких: Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська Правозахисна Група, Асоціація українських моніторів з дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна», Товариство Лева, Центр правових та політичних досліджень «СІМ», Донецький Меморіал, Донецьке обласне відділення Комітету виборців України, Молодіжна Правозахисна Група – Харків, ХОФ «Громадська Альтернатива», ВМГО «Дебатна Академія» та інші.

Генеральним партнером виставки в Києві виступає науково-культурно-розважальний центр ATMASFERA 360. Інформаційну підтримку надає Центр інформації про права людини. Інформаційними партнерами виставки виступили Інформаційне агентство «Українські новини» та Портал tochka.net.

Відставка буде відкрита для відвідування 8-10 червня 2012 року з 10.00 до 20.00 год. Вхід безкоштовний. У червні виставка відправиться у турне по українським містам, які приймають футбольний чемпіонат. Виставка під відкритим небом буде експонуватися напередодні футбольних матчів у м. Львові (12 червня), Харкові (16 червня) та Донецьку (22 червня) та супроводжуватиметься вуличними виставами з використанням футбольної символіки.