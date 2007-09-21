Міжнародна молодіжна конференція ”Проблеми молоді національних меншин в багатонаціональному суспільстві. Трансформація європейського досвіду”

Національна Рада молодіжних організацій України запрошує до участі у Міжнародній молодіжній конференції "Проблеми молоді національних меншин в багатонаціональному суспільстві. Трансформація європейського досвіду", що відбудеться в Балаклаві з 18 по 21 жовтня 2007 року з метою об`єднання зусиль українських та європейських молодіжних громадських організацій на шляху до миру та безпеки в рамках оновленої Європи, запобігання міжетнічним конфліктам, а також зміцнення міжнародного партнерства в галузі молодіжного співробітництва.

Завдання:

- аналіз культурних проблем, що виникають на основі імміграційних процесів та біженства;

- встановлення контактів між представниками різних етнічних груп;

- розробка міжнародної програми співробітництва в галузі запобігання етнічним конфліктам та міжкультурним непорозумінням серед молоді;

- визначення причин та наслідків міжетнічних конфліктів серед молоді у європейських країнах та пошук шляхів їх вирішення за допомогою діяльності молодіжних громадських організацій;

- забезпечення рівних конституційних прав представникам всіх етнічних груп, що проживають на території країни.

До участі в конференції запрошуються:

- молоді науковці, що займаються проблематикою;

- лідери й активісти молодіжних організацій, що входять до складу Національних рад країн Північної, Східної, Західної та Центральної Європи, країн Балто-Чорноморсько-Каспійського регіону

- представники Національних молодіжних Рад країн Північної, Східної, Західної та Центральної Європи, країн Балто-Чорноморсько-Каспійського регіону.

Робочі мови: англійська, російська, українська (переклад буде забезпечено). Проживання та харчування на час проведення конференції на 100% покриваються організаторами заходу. Бюджетом конференції не передбачено відшкодування транспортних витрат.

Для участі в конференції треба надіслати аплікаційну форму, примірник якої можна віднайти в додатку, разом з рекомендаційним листом на uyf@ukr.net або факсом на 8 (044) 4893063 до 7 жовтня 2007 р. Контакти: Катерина Мамонова, тел. +380 97 6575482, Анатолій Половинець, тел. +380 97 6841849.