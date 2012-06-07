Негативна оцінка міліції та суду об’єднує всі регіони України

Переважна більшість громадян України незалежно від політичних вподобань вкрай негативно оцінює діяльність правоохоронних та судових органів у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування щодо оцінки населенням України діяльності правоохоронних органів, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи», які оприлюднила в Києві аналітик вказаної установи Юлія Ільчук.

«Населення вкрай негативно оцінює діяльність правоохоронної системи України… Незалежно від приналежності до політичних вподобань», - зазначила вона.

Наводячи дані опитування, Ю.Ільчук зазначила, що однаково негативно діяльність міліції і прокуратури оцінюють 64% респондентів, а діяльність судів – в тому ж контексті – 69%. Зокрема, як зазначила експерт, негативні оцінки діяльності правоохоронних органів об’єднують всі регіони України.

Так, на заході негативно оцінюють діяльність судів 74% респондентів, у центрі – 73%, на півдні – 82%, на сході – 55%.

Діяльність міліції так само іде на пониження із заходу на південь. Зокрема, відповідно, 69% респондентів на заході і у центрі ставляться негативно до діяльності міліції, на півдні – 66%, на сході – 55%.

Як зазначила Ю.Ільчук, майже так само негативно оцінюють діяльність органів прокуратури опитувані у вказаних регіонах.

Опитування було проведено на початку квітня 2012 року. Було опитано 2009 респондентів в усіх областях України, в Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними познаками.

Теоретична похибка вибірка не перевищує 2,3%