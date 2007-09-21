2,4 млн. дітей не отримують початкової освіти

У Східній, Центральній Європі та країнах Співдружності незалежних держав (СНД) мільйони дітей не ходять до школи, зокрема тому, що їхні батьки не можуть придбати підручники, шкільну форму або заплатити за транспорт.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, такі дані наведені в доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Автори документа звертають увагу на те, що, незважаючи на економічне зростання, більшість країн регіону не може забезпечити загальної освіти для своїх дітей. 2,4 млн. дітей шкільного віку позбавлені можливості отримати початкову освіту, 12 млн. дітей не ходять до середньої школи.

Щорічно 14 млн. молодих людей у Східній, Центральній Європі та країнах СНД вступають в доросле життя, не маючи за плечима атестата про закінчення школи і якої-небудь освіти.

«Така ситуація призведе до виникнення замкнутого кола бідності та підірве зусилля урядів щодо розвитку конкурентної економіки, що спирається не на дешеву робочу силу, а на кваліфікованих працівників», - заявила директор ЮНІСЕФ для Східної, Центральної Європи і країн СНД Марія КАЛЬВІС.

У доповіді повідомляється, що найнижчі показники щодо рівня відвідин дітьми шкіл спостерігаються у Вірменії, Грузії, Киргизстані, Молдові та Таджикистані. Середню школу в цих країнах закінчує менше половини дітей, а до початкової не ходять майже 30% дітей молодшого шкільного віку.

У доповіді ЮНІСЕФ містяться рекомендації урядам, спрямовані на захист і забезпечення прав дітей на освіту. Експерти радять їм збільшити фінансування систем освіти до 6% від валового внутрішнього продукту. В даний час в середньому в регіоні на ці цілі виділяється від 3 до 4 % ВВП.