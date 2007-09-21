Герман назвала День пам`яті журналістів ”радянськими штучками”

Кандидат у народні депутати від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН називає День пам`яті українських журналістів "радянськими штучками, від яких давно потрібно відмовитись".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні після закінчення прес-конференції в Донецькому прес-клубі.

На завершення прес-конференції керівник прес-клубу Ірина ЧЕРНИЧЕНКО нагадала колегам, що сьогодні, 21 вересня, на заклик Національної спілки журналістів України відзначається День пам`яті українських журналістів, які віддалили своє життя за правду.

І.ЧЕРНИЧЕНКО запропонувала учасникам прес-конференції пошанувати пам`ять загиблих журналістів хвилиною мовчання.

Разом з журналістами встала і Г.ГЕРМАН, проте коли хвилина мовчання минула, Г.ГЕРМАН заявила, що "дні пам`яті не поліпшать долі журналістів України".

"Для долі журналістів України потрібно багато робити. А ще одні дні пам`яті або свято незалежності преси, або День свободи преси - це все радянські штучки, від яких давно потрібно відмовитись", - сказала Г.ГЕРМАН.