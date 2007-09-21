22 вересня в центрі Києва пройде благодійна акція “Пробіг заради життя”

22 вересня в центрі Києва - на Хрещатику та Майдані Незалежності - пройде благодійна акція “Пробіг заради життя”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Шевченківської районної у м. Києві держадміністрації, яка організовує цей захід, відбудеться пробіг у рамках святкування 70-річчя району.

Головна мета акції “Пробіг заради життя” – надати можливість усім бажаючим зробити свій внесок у вирішення проблеми подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні. Кошти, отримані від проведення акції, будуть спрямовані на покращання матеріально-технічної бази спеціалізованих медичних закладів, де отримують допомогу ВІЛ-інфіковані матері та діти. Зокрема, кошти надійдуть Київському міському пологовому будинку № 4 (вул. Героїв Сталінграда, 16) – єдиному в місті пологовому будинку, де лікуються і народжують вагітні з ВІЛ-інфекцією та захворюваннями на СНІД, та Українській дитячій спеціалізованій лікарні „Охматдит” (вул. Чорновола, 28/1), де в інфекційно-боксованому діагностичному відділенні знаходяться на лікуванні ВІЛ-інфіковані діти.

В акції візьмуть участь гурти «Скай» і «Діти сонця».

Проведення акції заплановано з 10.00 до 14.00.