Як Леонід Черновецький став ворогом свободи слова № 1

На днях я вирішив зайти в одну з недорогих їдалень в «трубі» (підземному переході на Майдані Незалежності) і виявив, що цей заклад громадського харчування закрито та опечатано санепідемстанцією. Поки я розглядав печатку, до мене підійшла кореспондентка і оператор з телекамерою - знімальна група телеканалу «Київ».

- Як ви ставитесь до того, що київська влада турбується про поліпшення санітарного стану їдалень? – спитала мене кореспондентка.

- Я неодноразово тут обідав, і санітарний стан мені подобався. Всюди чисто, прибрано, світло, їжа смачна, салати свіжі, ціни нормальні… - почав я відповідати.

Кореспондентка відсунула мікрофон вбік і спитала з невдоволенням:

- Але ж їдальню закрили за незадовільний санітарний стан. Ви хочете отруїтись? - Я там їв десятки разів і не отруївся. Вважаю, це дуже схоже на те, як Черновецький під смішним приводом прогнав з майдану торговців українською національною символікою, а Ірена Кільчицька виправдовувала силове захоплення ринків і кінотеа... – мікрофон зникає за спиною кореспондентки, камера відвертається, і знімальна група йде шукати іншого «просто перехожого».

Демократичне суспільство тримається на міцних підвалинах правди. Свобода слова дозволяє прозвучати всім можливим поглядам на правду, після чого здоровий глузд допомагає суспільству обрати правильний шлях.

А якщо немає здорового глузду? Якщо гроші розтринькуються на вітер, щоб тиражувати мільйонними тиражами побрехеньки, які нікого не цікавлять, а серйозні справи робляться мовчки і тупо? От в чому, на мою думку, різниця між демократичним та українським суспільством.

Стандарти професійної журналістики. «Служіння інтересам влади, а не суспільства, є порушенням етики журналіста». «Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного». Ці поняття та принципи затерлися від частого повторення. Але українські ЗМІ, особливо перед виборами, масово починають «прикидатися дурниками» і відверто рекламують когось чи щось замість об’єктивного інформування суспільства. Або антирекламують. Або поширюють міфи, створені для декорації сірості наших можновладців.

Важко сказати, чому політики продовжують брехати, знаючи, що їм ніхто не вірить, і платити за те, щоб потрапити в новини, замість вчинення дій, які не можуть не потрапити в новини. Зрештою, це не тема цієї статті. Тут я хочу лише дослідити ситуацію, що склалася у комунальних засобах масової інформації в Києві – завдяки люб’язно наданому мером столиці Леонідом Черновецьким прикладу доведення до абсурду прагнень заволодіти інформаційним простором столиці та наповнити його вигідними для себе мислевірусами.

Відносини між журналістами і власниками засобів масової інформації в Україні на разі є такими, що інформаційна політика і професійні стандарти завжди “прогинаються” перед інтересами власників ЗМІ. Гарні слова, якими прикриваються ганебні вчинки, втратили свій істинний сенс і сприймаються всіма учасниками процесу з відтінком справедливо цинічної недовіри.

У київському бюджеті на 2007 рік закладено понад 41 мільйон гривень на утримання комунальних медіа: телеканалу «Київ», радіо «Київ», газет «Хрещатик», «Вечірній Київ», «Українська столиця». Читають, дивляться і слухають цей «інформаційний продукт», мабуть, диваки і чиновники. Це при тому, що телеканал «Київ» вже припинив прямі трансляції сесії Київської міської ради, а газета «Хрещатик» друкує деякі офіційні документи з такою кількістю помилок, що наступного дня виходить спростування. Міська адміністрація “притримує” бюджетний медіа-ресурс, як засіб пропаганди власних планів і бичування своїх опонентів. Чи вигідно киянам фінансувати зі своїх податків збиткові і нецікаві ЗМІ? Звісно, невигідно. Але у нас ніхто не питає.

Тож не дивно, що Леонід Черновецький, ставши мером Києва, вирішив «нагнути» комунальні ЗМІ. Дивно було б, якщо б він вчинив інакше. І дивно, якщо б він не казав у березні 2006 року працівникам ТРК «Київ», що вихваляли Олександра Омельченка:

- Що б про мене не говорили, я вас люблю, поважаю, ви будете при мені працювати... Усе, що говорили, - неправда, що я когось звільню, це настільки на мене не схоже…

Зрештою, ця обіцянка виявилася так само не виконаною, як багато інших обіцянокз передвиборчої програми Леоніда Черновецького (в чому він не оригінальний): виборність дільничних міліціонерів, щомісячні звіти кожного посадовця місцевого самоврядування перед киянами, «в Києві не залишиться жодної іржавої труби» і т.п.

Перш за все, мер «взяв» телеканал «Київ». 15 травня 2006 року Леонід Черновецький своїм розпорядженням звільнив Валерія Ткачука з посади директора ТРК «Київ» і призначив в.о. директора телеканалу Микиту Бєльського. Це було несподіванкою для всіх журналістів телеканалу, приспаних обіцянками мера нікого не звільнювати – в тому числі, для самого Ткачука. Весною 2006 року він подав два позови на дії Черновецького, де вимагав визнати незаконним розпорядження про його відсторонення та звільнення. 12 січня 2007 року Оболонський суд задовольнив перший позов Ткачука, визнавши незаконним розпорядження про відсторонення від роботи. Але повернутись на роботу Ткачуку так і не вдалось.

Навіщо Черновецькому було звільнювати Ткачука, є великою загадкою, бо київські ЗМІ почали безсоромно розхвалювати його одразу після отримання посвідчення міського голови. «Очевидно, мер хотів, щоб в інших муніципальних ЗМІ його боялись» - припускає депутат Київради Олександр Бригінець.

28 вересня на засіданні Київської міської ради за поданням міського голови було ухвалено рішення звільнити керівників чотирьох інших комунальних ЗМІ. Було звільнено головного редактора газети «Вечірній Київ» Олександра Балабка, головного редактора газети «Українська столиця» Олександра Зайця, головного редактора газети Київської міської ради «Хрещатик» Геннадія Кириндясова та директора комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» Олександра Кривошеєнка. Останній, на відміну від інших звільнених керівників, залишився виконувачем обов’язків директора. Інші ЗМІ очолили заступники колишніх керівників.

Ухвалюючи таке рішення, до речі, Київська міська рада постановила якнайшвидше провести конкурс на заміщення вакантних посад керівників комунальних ЗМІ. Цей конкурс не проведено й до сьогодні. Маючи статус в.о., вони знаходяться на «короткому повідку» і не відступають від вказівок мерії.

Людмила Воробйова, призначена Черновецьким в.о. головного редактора газети «Вечірній Київ», розповіла 7 листопада 2006 року на спеціально скликаній прес-конференції: «Я почула від певних осіб з управління міської адміністрації по роботі зі ЗМІ: ви повинні писати про все, все критикувати, але тільки не мера. Застосуйте всю вашу майстерність, аби опозиція, хоч що вона робитиме, виглядала «не так». А найкраще – якщо ви, перш ніж пускати газету на друк, будете приносити сторінки на вичитку комусь із заступників голови Київради або КМДА». Як стверджує пані Воробйова, носити шпальти «на перевірку» вимагала від неї в.о. голови управління Тетяна Васильєва. Внаслідок «ручного керування», каже пані Людмила, муніципальні газети стало неможливо читати. «Візьміть газети «Хрещатик», «Вечірній Київ» і «Столиця» за останні три тижні, - аргументувала в.о. головного редактора. – Вони як рідні брати: на першій, другій і третій сторінках однакова інформація і однакове подання певних посадових осіб» (цитується за виданням «Телекритика »).

В кінці 2006 року на перших шпальтах муніципальних видань кожного дня красувався Леонід Черновецький або хтось з його заступників, а на других-третіх виливався бруд на опонентів мера, що протестували проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці. Особливо «дісталося» Юлії Тимошенко: заголовки на кшталт «Тимошенко продає свою любов», «Тимошенко звинуватили у підкупі суддів», "Луценко відсмоктує у Юлі " не сходять зі сторінок комунальних ЗМІ.

Проте журналісти київських офіціозів, звиклі до примх Омельченка, не змогли «перебудуватись» на догоду Черновецькому. Тому з початку 2007 року в київських ЗМІ починається доба скандальних скорочень.

У січні 2007 року радником Леоніда Черновецького по роботі зі ЗМІ стає Казбек Бектурсунов, що за кілька місяців до того звільнився з посади генерального директора видавничого дому «Комерсантъ» через його продаж Березовським Алішеру Усманову, з яким Бектурсунов «не зміг порозумітись».Головним редактором ключового міського офіціозу стає Дмитро Джангіров, який увійшов в історію української журналістики, зокрема, тим, що півроку піддавав нищівній критиці тодішнього лідера парламентської опозиції Віктора Ющенка в програмі «Проте», яка виходила на телеканалі “1+1” в 2003-2004 роках.

В березні 2007 року директором телеканалу «Київ» став Дмитро Харитонов, медіа-менеджер, що працював раніше на каналах ТЕТ та «1+1». Він негайно починає звільняти співробітників каналу за «непрофесіоналізм». За 2 місяці було звільнено близько 50 журналістів.

В той же час розгоряється скандал навколо газети «Вечірній Київ», на посаду в.о. головного редактора якої Казбек Бектурсунов запросив кореспондента газети «Коммерсантъ» Романа Кострицю. Він відомий в певних колах серією репортажів про вибори в місті Ірпінь, які інтернет-видання «Майдан» неодноразово оцінювало як «замовні».Втім, сам Костриця заперечує це.

18 травня 2007 року до редакції «Вечірнього Києва» завітала начальник управління зі зв’язків із громадськістю Київської міської державної адміністрації Тетяна Васильєва, аби представити нового виконувача обов’язків головного редактора. На зустрічі з колективом пані Васильєва пообіцяла, що редакція залишатиметься у приміщенні видавництва «Київська правда» на вулиці Гречка і скорочень працівників не буде.

Але вже незабаром під керівництвом тієї ж Тетяни Васильєвої та Романа Костриці розпочалося перевезення комп’ютерів, сервера та іншого майна редакції до приміщення газети «Хрещатик» - повідомляє «Телекритика». За свідченнями очевидців, цей процес продовжувався до 23-ї години. Наступного дня працівники «Вечірки» побачили, що, крім комп’ютерної техніки, вивезено ще й меблі. Вони викликали міліцію, було складено протокол, але правоохоронці начебто задовольнилися поясненнями представників КМДА. Разом із Кострицею на нове місце роботи зголосилися декілька людей із редакції. Решті працівників під страхом штрафних санкцій заборонили коментувати події навколо газети журналістам.

«Після мого призначення на посаду я видав наказ про переїзд у новий офіс, до редакції «Хрещатика», де, згідно з договором оренди, нам виділили 5 кімнат загальною площею 150 квадратних метрів. Зі мною пішла частина колективу: верстальники, коректори, молоді журналісти – всього 11 осіб», – пояснив свої дії Роман Костриця. Кілька десятків журналістів «Вечірнього Києва», що не хотіли переїздити ближче до адміністративного впливу київської мерії, Костриця називає не інакше ніж неробами і звільнює їх або примушує звільнитися.

14 червня Київрада ухвалює рішення створити Київський медіа-холдинг , до складу якого увійдуть всі комунальні ЗМІ. Міська громада формально отримає контрольний пакет акцій цього холдингу (50%+1), але ж відомо, що реально керувати акціонерними товариствами в Україні може лише власник 60% акцій. Таким чином, комунальні ЗМІ активно готують до продажу приватним структурам.

25 травня колишні заступники головного редактора «Вечірки» Руслан Малашенко і Вікторія Бевзо розповіли, що в Київській міській адміністрації створено своєрідний інформаційний центр, що дає вказівки комунальним ЗМІ, що і в якому вигляді передавати чи давати в ефір . За їх словами, вказівки виходять від Казбека Бектурсунова і Дмитра Джангірова. Вони заявили, що мають докази цього у вигляді аудіозаписів та листів, надісланих електронною поштою зі вказівками цих людей. Зокрема, журналістам начебто поступали вказівки розміщувати замовні статті проти Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Віталія Кличко та їх політичних сил. Заступник Київського міського голови Денис Басс вважає, що в заявах працівників «Вечірки» немає ніяких фактів, «а якщо є факти, то нехай вони звертаються суд».

В кінці червня з телеканалу «Київ» звільнився Дмитро Харитонов, а з ним – ще більше десятка менеджерів. За його словами, мерія не виконувала матеріальних зобов’язань перед ними (що вже й казати про журналістів!). Цікаво, коли зараз мужній красень і «зірка» Олександр Колодій пішов на ТРК «Київ» вести програму «Година з мером», чи не виникнуть у нього такі самі проблеми?

Київський міський голова, відомий нам за розвішаними по Києву бігбордами як «мер усіх киян», не тільки провів ґрунтовну «зачистку» комунальних ЗМІ, але й розпорядився свого часу заборонити чиновникам Київської міської адміністрації надавати коментарі журналістам інакше, ніж через прес-службу. В результаті навіть на деякі прості питання, які «горять» для термінової підготовки статті, можна неможливо отримати відповіді – ні в розумний строк, ні взагалі.

3 травня 2007 року Черновецький очолив список «ворогів преси»,складений Інститутом Масової Інформації, «за незаконне обмеження доступу журналістів до інформації про діяльність Київської міськдержадміністрації, за тиск на ЗМІ через подання позовів до суду, систематичні публічні образи журналістів, запровадження цензури в комунальних ЗМІ тощо». Судячи з усього, він не має наміру втратити цю сумнівну першість і наступного року. Зауважу, що столиця є орієнтиром розвитку для чиновників по всій Україні, тож я з жахом уявляю собі, як профанація свободи слова в Києві пошириться по всім регіонам.

І нарешті – гумористичний фінал «космічного» шоу з комунальними ЗМІ. Коли Дмитро Джангіров вирішив припинити прямі трансляції засіданьКиївської міської ради, а в результаті скорочень працівників ТРК «Київ» помилки стали виникати навіть в новинах в титрах, я написав листа до Леоніда Черновецького, в якому вимагав звільнення Дмитра Джангірова за непрофесіоналізм. Вгадайте, що мені відповіли? Не повірите.

Повідомляємо, що відповідно до статті 5 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3760-ХII, втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у творчу діяльність телерадіоорганізацій та впливати на редакційну політику засобів масової інформації забороняється.

Юрій Шеляженко