24 вересня - 12-00- Прес-конференція українських правозахисників, під час якої будуть представлені факти порушень прав людини в Україні. Зокрема, буде повідомлено про справу жителів м. Хмельницького Івана Нечипорука та Олександра Моцного.Учасники: правозахисник Семен Глузман, юрист Українсько-американського бюро захисту прав людини Тетяна Яблонська, адвокати Галина Берегова та Марія Пугачова (прес-центр ПЗУ, вул. Трьохсвятительська, 11). Потрібна акредитація. Телефони:279 63 17, 8 067 500 90 75.