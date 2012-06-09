Український журналіст отримав статус біженця в Литві
12:39, 09 червня 2012Права людини
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Шарій каже про переслідування правоохоронців
Київський журналіст Анатолій Шарій, проти якого в Україні порушено дві кримінальні справи, одержав п`ятирічний статус біженця і вид на проживання в Європейському союзі.
Кілька місяців тому він виїхав до Росії, потім до Голландії, звідки влада відправила його до Литви, повідомляє LB.ua.
Причиною свого від`їзду журналіст називає переслідування з боку правоохоронців: проти нього в Україні порушено дві кримінальні справи, які він вважає сфабрикованими.
Перша справа порушена в червні 2011 року за ст. 296 (хуліганство) за постріли в МсDonald`s, коли Шарій двічі вистрілив гумовими кулями в невідомого, який, за його словами, напав на його дружину.
Другу справу проти Шарія порушено в жовтні 2011 року за ч. 2 ст. 383 (неправдиве повідомлення про вчинення злочину зі штучним створенням доказів обвинувачення): журналіста звинувачують в інсценуванні замаху.
Сам Анатолій Шарій пов`язує порушення кримінальної справи зі своєю журналістською діяльністю.
"Зі мною неодноразово спілкувалися посередники від МВС, пропонували `зменшити обороти`. Я не зменшив... Потім мені машину обстріляли, нічні обшуки проводили", - розповів він у березні Українській правді.
Шарій зазначав, що повертатися на Україну поки не збирається. "Якщо я повернуся в Україну, мене закриють, а там придушать, і ніхто жодного слова не скаже. Повернуся, коли януковицьку братію почнуть розвішувати по стовпах"...
Причиною свого від`їзду журналіст називає переслідування з боку правоохоронців: проти нього в Україні порушено дві кримінальні справи, які він вважає сфабрикованими.
Перша справа порушена в червні 2011 року за ст. 296 (хуліганство) за постріли в МсDonald`s, коли Шарій двічі вистрілив гумовими кулями в невідомого, який, за його словами, напав на його дружину.
Другу справу проти Шарія порушено в жовтні 2011 року за ч. 2 ст. 383 (неправдиве повідомлення про вчинення злочину зі штучним створенням доказів обвинувачення): журналіста звинувачують в інсценуванні замаху.
Сам Анатолій Шарій пов`язує порушення кримінальної справи зі своєю журналістською діяльністю.
"Зі мною неодноразово спілкувалися посередники від МВС, пропонували `зменшити обороти`. Я не зменшив... Потім мені машину обстріляли, нічні обшуки проводили", - розповів він у березні Українській правді.
Шарій зазначав, що повертатися на Україну поки не збирається. "Якщо я повернуся в Україну, мене закриють, а там придушать, і ніхто жодного слова не скаже. Повернуся, коли януковицьку братію почнуть розвішувати по стовпах"...
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