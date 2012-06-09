Український журналіст отримав статус біженця в Литві

Шарій каже про переслідування правоохоронців

Київський журналіст Анатолій Шарій, проти якого в Україні порушено дві кримінальні справи, одержав п`ятирічний статус біженця і вид на проживання в Європейському союзі.



Причиною свого від`їзду журналіст називає переслідування з боку правоохоронців: проти нього в Україні порушено дві кримінальні справи, які він вважає сфабрикованими.



Перша справа порушена в червні 2011 року за ст. 296 (хуліганство) за постріли в МсDonald`s, коли Шарій двічі вистрілив гумовими кулями в невідомого, який, за його словами, напав на його дружину.



Другу справу проти Шарія порушено в жовтні 2011 року за ч. 2 ст. 383 (неправдиве повідомлення про вчинення злочину зі штучним створенням доказів обвинувачення): журналіста звинувачують в інсценуванні замаху.



Сам Анатолій Шарій пов`язує порушення кримінальної справи зі своєю журналістською діяльністю.



"Зі мною неодноразово спілкувалися посередники від МВС, пропонували `зменшити обороти`. Я не зменшив... Потім мені машину обстріляли, нічні обшуки проводили", -



Шарій зазначав, що повертатися на Україну поки не збирається. "Якщо я повернуся в Україну, мене закриють, а там придушать, і ніхто жодного слова не скаже. Повернуся, коли януковицьку братію почнуть розвішувати по стовпах"... Кілька місяців тому він виїхав до Росії, потім до Голландії, звідки влада відправила його до Литви, повідомляє LB.ua. Причиною свого від`їзду журналіст називає переслідування з боку правоохоронців: проти нього в Україні порушено дві кримінальні справи, які він вважає сфабрикованими.Перша справа порушена в червні 2011 року за ст. 296 (хуліганство) за постріли в МсDonald`s, коли Шарій двічі вистрілив гумовими кулями в невідомого, який, за його словами, напав на його дружину.Другу справу проти Шарія порушено в жовтні 2011 року за ч. 2 ст. 383 (неправдиве повідомлення про вчинення злочину зі штучним створенням доказів обвинувачення): журналіста звинувачують в інсценуванні замаху.Сам Анатолій Шарій пов`язує порушення кримінальної справи зі своєю журналістською діяльністю."Зі мною неодноразово спілкувалися посередники від МВС, пропонували `зменшити обороти`. Я не зменшив... Потім мені машину обстріляли, нічні обшуки проводили", - розповів він у березні Українській правді. Шарій зазначав, що повертатися на Україну поки не збирається. "Якщо я повернуся в Україну, мене закриють, а там придушать, і ніхто жодного слова не скаже. Повернуся, коли януковицьку братію почнуть розвішувати по стовпах"...

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