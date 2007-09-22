Пауло Коельо став новим Посланцем миру ООН

Вчора, у Міжнародний день миру, Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун призначив бразильського письменника Пауло КОЕЛЬО новим Посланцем миру разом із Принцесою Хая Бінт Аль ХУСЕЙН з Йорданії; ізраїльсько-аргентинським диригентом Даніель Беренбойм та відомою японсько-американською віолончелісткою Мідорі ГОТО.

Як повідомили УНІАН у Департаменті громадської інформації Представництва ООН в Україні, вони приєднаються до інших чотирьох Посланців миру, які є відомими особистостями у сфері мистецтва, літератури, музики та спорту. Ці визначні діячі допомагають привернути увагу громадськості до найгостріших проблем сучасного світу та відстоюють цінності та ідеали Організації Об`єднаних Націй, зазначається у повідомленні.

На церемонії призначення Генеральний секретар ООН наголосив, що «винятковий талант КОЕЛЬО як письменника та його унікальна властивість розповідати про життя чоловіків та жінок, незважаючи на кордони та різні культури, зробить його впливовим Посланцем».

П.КОЕЛЬО у відповідь зазначив, що із задоволенням бере на себе “цю відповідальність та зобов’язання робити все, що від мене залежить задля кращого майбутнього нашого та наступних поколінь”.

П.КОЕЛЬО, який народився у Ріо-де-Жанейро, використовує свою міжнародну популярність для боротьби з бідністю та надає допомогу через інститут, який заснував. Він також є прихильником ідеї культурного різноманіття. П.КОЕЛЬО втілює ці ідеї шляхом своєї праці в ЮНЕСКО як Спеціальний консультант з міжкультурного діалогу та духовного зближення.