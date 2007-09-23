Польща відмовилася запросити на вибори спостерігачів ОБСЄ

Польща відмовила ОБСЄ, щоб на жовтневі парламентські вибори в країну прибули спостерігачі від цієї організації.

Як повідомляє радіо «Свобода», представник МЗС Польщі Роберт ШАНЯВСЬКИЙ заявив, що ОБСЄ, звертаючись до Варшави з проханням дозволити представникам цієї організації спостереження за достроковими парламентськими виборами, не «представила жодних претензій, що стосуються можливих порушень під час майбутніх виборів». Тому Польща, за словами Р.ШАНЯВСЬКОГО, взагалі «здивована» проханням ОБСЄ. «Польща - це країна зі сталою демократичною системою, і нікого не потрібно переконувати в тому, що саме так і є. Тому ми не бачимо необхідності в тому, щоб особливо контролювати хід найближчих виборів», - заявив Р.ШАНЯВСЬКИЙ.

На початку вересня під час перебування в Польщі колишній Президент Чехії Вацлав ГАВЕЛ сказав, що в Польщі потрібно якнайшвидше провести вибори, причому запросивши на них іноземних спостерігачів. Заяву В.ГАВЕЛА негайно піддали критиці нинішня влада Польщі, а також колишній Президент Лех ВАЛЕНСА, який заявив, що В.ГАВЕЛ не «до кінця орієнтується» в польській ситуації.