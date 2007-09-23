Партія регіонів готується до ”протестних акцій”

Партія регіонів має намір організувати акції протесту у разі фальсифікації результатів дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в прямому ефірі Миколаївської обласної телерадіокомпанії.

«Ми не допустимо фальсифікацій, і якщо це відбудеться, ми підніматимемо народ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, опоненти Партії регіонів ведуть виборчу кампанію «з урахуванням того, що вони не одержать достатньої підтримки виборців».

«Тому у них вихід один – вони дають вказівки своїм представникам у виборчих комісіях не підписувати протоколи. Така інформація йде з тих регіонів, де підтримка Партії регіонів колосальна», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні кандидат у народні депутати від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ також заявив, що окремим головам виборчих комісій від НУ-НС і БЮТ дано наказ не підписувати протоколи виборів навіть у разі, коли не буде зафіксовано жодного порушення. На його думку, це призведе до визнання недійсними результатів виборів на дільницях, де передбачається висока підтримка Партії регіонів.