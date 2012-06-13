Карпачова сіла писати книгу - з сенсаційними історіями

Колишня Уповноважена ВР з прав людини закінчила рукопис першого тому.

Екс-омбудсман Ніна Карпачова, про яку ходили чутки, що вона нібито втекла з Україною, насправді зайнялася літературною творчістю.

Про це пише газета «Сегодня», яка поговорила з Карпачовою у Криму.

«Закінчила рукопис першого тому тритомника, присвяченого проблемам прав людини в Україні, в тому числі багатьом сенсаційним історіям, про які пора дізнатися всім, - сказала колишня Уповноважена ВР з прав людини. - Межі країни не залишала і намірів таких не мала. Отримавши інформацію про застосування до Тимошенко фізичної сили, я зробила те, що мала зробити, - попросила відреагувати ГПУ ».

Прес-секретар генпрокурора Маргарита Велькова підтвердила журналістам, що ніяких процесуальних рішень по Карпачової не робилося, а матеріали перевірки з прокуратури Києва передано до Харківської обласної прокуратури.