Статус російської мови в Україні хвилює тільки 4% громадян

Такі дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, були оприлюднені сьогодні на брифінгу.Статус російської мови в Україні є актуальним тільки для 3,9% громадян.

До десяти найважливіших для виборців проблем увійшли: подолання безробіття (59%), подолання економічної кризи, економічне зростання (52%), підвищення загального рівня зарплат, пенсій, стипендій (51,5%), зниження цін на продукти і товари найпершої необхідності (43%), поліпшення медичного обслуговування (40,5%), соціальний захист малозабезпечених (40%), боротьба з корупцією (39%), зменшення плати за квартиру та комунальні послуги (31%), боротьба зі злочинністю (31%), земельна реформа, підтримка сільського господарства (29%).

При відповіді на запитання: “Які теми є актуальними особисто для Вас, думку кандидатів з яких питань ви б хотіли почути” можна було вибрати не більше 10 із запропонованих тем.

Директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна зазначила, що питання припинення політичних репресій, свободи для лідерів опозиції (Юлії Тимошенко та ін.) загалом входить до числа пріоритетних для 19% населення, але на Заході України її вважають пріоритетною 40% опитаних.

Лише 3% опитаних вважають, що наступні вибори до Верховної Ради будуть чесними і демократичними, ще 12% вказали, що вибори будуть в основному чесними і демократичними.

На думку 27% респондентів, парламентські вибори переважно не будуть чесними і демократичними, а ще 27% переконані, що вибори не будуть чесними і демократичними взагалі.

І.Бекешкіна також зауважила, що опитування показало низький рівень знання громадянами норм нового виборчого закону. За її словами, менше 40% опитаних знають, що на цих виборах у бюлетені не буде графи “Не підтримую жодного кандидата”. І.Бекешкіна наголосила, більшість населення не знає, куди і до кого треба звертатися у разі порушення їхніх виборчих прав, у разі необхідності проголосувати вдома.

Відповідно до даних дослідження, у парламентських виборах готові взяти участь 74,1% українців (38% - “обов’язково” і ще 36% - “скоріше за все”).

Опитування проводилося з 31 травня по 6 червня. Було опитано 2009 респондентів в усіх областях України, Києві та Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95%.