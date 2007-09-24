Симоненко хоче створити на дільницях ”суддівські пункти”

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО пропонує створити при виборчих дільницях суддівські опорні пункти, аби виборці на місці могли вносити виправлення до виборчих списків.

Про це повідомляє прес-служба КПУ.

"Я переконаний, що більшість суддів - чесні і порядні люди, яким набридло "помаранчеве" свавілля. Я звертаюся до них і пропоную, не чекаючи вказівок, проявити ініціативу і власними силами налагодити роботу суддівських опорних пунктів на виборчих дільницях. Щоб люди не їхали за тридев`ять земель шукати правди, а могли прямо на місці вирішити всі питання, пов`язані з їх правом вільно голосувати", - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, фальсифікації виборчих списків з боку президентської вертикалі влади, спроби перешкодити людям похилого віку або тим, хто за станом здоров`я не може прийти 30 вересня на дільницю, щоб здійснити свідоме волевиявлення, - це "груба технологія, за допомогою якої "помаранчеві" намагаються узурпувати владу, яку вони разом з народною довірою втратили після законних парламентських виборів 2006 року".

П.СИМОНЕНКО наголосив, що саме через відмову від створення реєстру виборців, через блокування роботи дільничних виборчих комісій, головам яких "помаранчеві" відверто погрожують у випадку, якщо ті підпишуть протоколи, де за результатами голосування президентська сторона не матиме більшості голосів виборців. «Саме через такі злочинні механізми "НУНСівці" і "БЮТівці" на чолі з Президентом готують державний заколот", - заявив лідер комуністів.

За його словами, вже сьогодні сотні тисяч людей не знаходять себе в списках виборців, а сотні тисяч прізвищ в цих списках – «мертві душі».

"Я вимагатиму від ЦВК і Мінюсту спростити процедуру звернення громадянина до суду з питання уточнення списків виборців, зробити все, аби право людини на вільне волевиявлення було захищене. Я вимагатиму створити при виборчих дільницях тимчасові опорні пункти і забезпечити належні умови для роботи суддів за місцем голосування", - заявив П.СИМОНЕНКО.