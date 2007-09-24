У Бірмі відбулися масові антиурядові демонстрації

У столиці Бірми Рангуні відбулися найбільші за 20 років антиурядові демонстрації, очолювані буддистськими монахами.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, монахи закликають до повалення військового уряду.

Величезна колона демонстрантів пройшла центром Рангуна - маршрутом, що був використаний у 1988 році під час невдалого повстання проти військової хунти.

Щодня протести, започатковані монахами тиждень тому, зростають і тепер стали відкритим викликом військовому режиму із закликами позбавити Бірму режиму, який монахи називають злісною диктатурою, зазначає Бі-Бі-Сі.