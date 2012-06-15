Мажор, який стріляв по авто у центрі Луганська, на смерть збив жінку

У Луганську син слідчого прокуратури області, який 12 травня стріляв по автомобілю Lancia Thema в центрі міста, рівно через місяць на смерть збив пенсіонерку.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр Зайцев, дорожньо-транспортна подія сталася 12 червня.За його словами, водій автомобіля Mazda зробив наїзд на пішохода – 72-річну жінку, яка переходила проїжджу частину. Постраждала від одержаних тілесних ушкоджень померла на місці.

«За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, водій автомобіля був у тверезому стані. Перевіряються всі версії і вживаються заходи для встановлення очевидців і свідків події», - зазначив О.Зайцев.

Також він уточнив свою попередню заяву про те, що кримінальну справу проти сина слідчого, який місяць тому влаштував стрілянину по автомобілю Lancia Thema, було закрито.

«Насправді ця кримінальна справа не закрита, я помилився. Розслідування продовжує Артемівський райвідділ міліції, контроль здійснює прокуратура області», - сказав О.Зайцев.

За словами керівника Відділу зв`язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області Тетяни Погукай, кримінальну справу розслідує міліція, проте контроль над нею взяла прокуратура.

«Про затримання водія, який вчинив ДТП, поки що говорити рано. Таких підстав немає, необхідно провести повну перевірку», - сказала Т.Погукай.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня син слідчого прокуратури, водій автомобіля Mazda, на проїжджій частині в центрі Луганська під час конфлікту здійснив постріл у бік автомобіля Lancia Thema.

Під час дослідчої перевірки у того, хто стріляв, був вилучено пістолет для стріляння гумовими кулями.

За цим фактом було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

За інформацією ЗМІ, в автомобілі Lancia Thema перебував директор луганського відділення радіостанції «Перець ФМ».