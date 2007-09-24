Партія регіонів - за смертну кару?

Представники Партії регіонів підтримують програмне гасло виборчої кампанії Комуністичної партії України про відновлення в Україні смертної кари за особливо тяжкі злочини.

Такий висновок можна зробити з виступів двох кандидатів в депутати від Партії регіонів, нинішнього глави МНС Нестора ШУФРИЧА, а також Валерія КОНОВАЛЮКА на прес-конференції в Харкові, - повідомляє інформаційне агентство КПУnews.

Так, за повідомленням ІА «Регнум», 20 вересня Валерій КОНОВАЛЮК висловив думку, що кризу моралі в Україні може припинити смертна кара. "Питання про необхідність страти піднімається не тільки у нас на Україні. Очевидно, ми дуже спростили для себе ті реалії, які існують", - заявив він. "Я не думаю, що та міра відповідальності за злочини, яка діє на Україні на сьогоднішній день, здатна хоч якось попереджати ці злочини. Тому, чим цинічніший злочин, тим меншу реакцію з боку суспільства він викликає," - додав також В. КОНОВАЛЮК. "Відміна страти була одним із зобов`язань України перед ПАРЄ. Проте ми повинні самі співвіднести наші внутрішні проблеми, ту кризу духовності, моральності і той рівень злочинності, який зараз фіксується в країні. На жаль, суспільство все частіше спокійно спостерігає за тим, як навіть у вищих ешелонах влади зневажається закон і як в країні створюється хаос," - резюмував представник Партії регіонів.

Думку однопартійця продовжив на прес-конференції 21 вересня глава МНС України, №5 у виборчому списку Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ. «Я теж не можу бути до кінця упевнений в необхідності відміни страти в Україні», - заявив Н. ШУФРИЧ. "Для країни важливо визначити міру відповідальності за тяжкі злочини, наприклад такі, як масові вбивства громадян бандою покидьків у Дніпропетровську. Проте Україна вже відмовилася від страти, і це - факт. Хоча, відносно покидьків з Дніпропетровська, хотілося б, щоб мораторій можна було відмінити хоч би на день виголошення вироку. Щоб суддя міг застосувати вищу міру", - висловився з даної проблеми Н. ШУФРИЧ.

Як повідомлялося раніше, з ініціативою тимчасово відновити смертну кару за умисне вбивство виступила Комуністична партія України. Зокрема, про це говориться в Передвиборчій програмі КПУ “За народовладдя! Геть диктатуру!” в розділі щодо захисту громадянських прав українців.

Офіційно смертна кара в Україні відмінена Законом України від 22 лютого 2000 року №1483-ІІІ "Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України", яким внесено відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України і замінено смертну кару на довічне позбавлення волі.