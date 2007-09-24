Партія регіонів захопила Майдан

Прихильники Партії регіонів встановили намети на Майдані Незалежності у Києві.

За словами кореспондента "Української правди", три великі військові намети встановлено біля будівлі Головпошти і обставлено прапорами Партії регіонів.

Людей у наметах немає, навколо присутні деякі активісти. Водночас на протилежній стороні Майдану, біля монументу Незалежності продовжується встановлення сцени, для чого "регіонали" перегородили практично усю частину площі аж до проїжджої частини.

Навколо сцени присутні понад 50 прихильників Партії регіонів.

Як відомо, минулого тижня Партія регіонів завадила блоку "Наша Україна – Народна самооборона" встановити сцену на цьому місці, мотивуючи це відсутністю дозволу у своїх політичних опонентів.

Разом з тим, дозволу на встановлення своєї сцени у "регіоналів" також не було. Пізніше, у неділю ввечері біля монументу Незалежності розпочалося монтування сцени Партії регіонів.