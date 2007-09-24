Криза з іракськими біженцями поглиблюється

Світова спільнота не зважає на кризову ситуацію в Іраку, особливо на кількість біженців з цієї країни, тож головний натиск відчувають на собі сусідні Сирія та Йорданія, які приймають основний потік біженців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в опублікованому сьогодні звіті Amnesty International «Мільйони втікають: криза біженців в Іраку».

Як зазначають у правозахисній організації, кризова ситуація призвела до того, що Сирія та Йорданія почали укріплювати свої кордони, що блокує єдині реальні шляхи для порятунку біженців з Іраку.

Amnesty International відзначає, що дотепер уряди країн Сирії та Йорданії тримали свої кордони відкритими для біженців, та засуджує інші країни за їхню бездіяльність у наданні допомоги Сирії та Йорданії, яким було важко впоратися із великим припливом біженців – майже 2 мільйони осіб.

«Безнадійна гуманітарна ситуація з переміщеними особами з Іраку, включаючи тих, хто залишився в країні, так само як і тих, хто втік, переважно ігнорувалася всіма країнами світу», – заявив директор програми Середнього Сходу та Північної Африки Amnesty International Малкольм СМАРТ. «Заглиблення гуманітарної кризи та політична нестабільність у всьому регіоні настільки загрозливі, що міжнародна спільнота негайно повинна запропонувати підтримку та захист біженцям з Іраку», - відзначив він.

Нині принаймні 4 мільйони іракців вважаються переміщеними особами. За підрахунками, ця цифра продовжує зростати, приблизно на 2 тисячі осіб щодня. На сьогоднішній день, у Сирії перебуває близько 1,5 мільйона біженців, тоді як у Йорданії знайшли притулок близько 500 тисяч. Решта 2,2 мільйона осіб досі залишаються внутрішньо переміщеними в Іраку.

«Ми дуже занепокоєні тим, що нові візові вимоги, запроваджені Сирією та Йорданією, будуть позбавляти іракських біженців необхідного їм захисту. Ми звертаємося до обох урядів із закликом залишити відкритими кордони для тих, хто прагне врятувати своє життя», - заявив Малкольм СМАРТ.

Amnesty International наголошує на відповідальності інших країн, які “мусять запропонувати свою допомогу Сирії та Йорданією”. Йдеться про фінансову, технічну та медичну підтримку для того, щоб забезпечити всі потреби біженців, які потерпіли внаслідок конфлікту. “Крім того, потрібно негайно збільшити кількість переселень найбільш вразливих біженців у треті безпечні країни”, - відзначають в Аmnesty International.

Організація також звертається до світової спільноти із проханням надати підтримку та допомогу Управлінню Верховного Комісара з питань біженців (УВКБ ООН) та іншим міжурядовим та неурядовим організаціям, що надають допомогу біженцям, аби вони і надалі могли виконувати свою роботу та підтримувати іракських біженців.

“Незначні заходи, вжиті світовою спільнотою, не відповідають розмаху кризи та не здатні виправити ситуацію”, – заявив Малкольм СМАРТ. За його словами, деякі країни вдаються до негативних заходів, наприклад, примусово висилають шукачів притулку з Іраку, зменшують програми допомоги та навіть відкликають статус біженців у деяких іракців.

У звіті Amnesty International критикує повільне переселення тих біженців, яких було визнано найбільш вразливою групою, а це - жертви тортур та інших грубих порушень прав людини. Також відзначається, що у період між 2003 роком, коли збройні сили під керівництвом США позбавили влади Саддама ХУСЕЙНА, та 2006 роком кількість іракських біженців, переселених до третіх безпечних країн, зменшилася майже удвічі, незважаючи на “підвищення рівня жорстокості та політичного свавілля в країні”. Згідно з даними УВКБ ООН, 1425 іракських біженців було переселено до третіх країн у 2003 році, тоді як у 2006 році ця цифра скоротилася до 404 осіб.

«Світова спільнота повинна визнати, що відповідальність за допомогу, підтримку та переселення іракських біженців лежить на всіх, а не тільки на кількох сусідніх з Іраком країнах. Особливо це стосується тих країн, які долучилися до конфлікту та надали своїх військових до багатонаціонального контингенту під керівництвом США. Саме вони ще і досі залишаються в Іраку», – повідомляє Amnesty International.