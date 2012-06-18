Лукашенко зробить з виборів «свято» - 23 вересня

Вибори до парламенту Білорусі відбудуться 23 вересня.

Про це повідомив Президент країни Олександр Лукашенко сьогодні на нараді з питань підготовки до проведення виборів, передає "РІА Новости”.

"Відповідно до ухваленого рішення, вибори до Палати представників (нижня палата парламенту) відбудуться 23 вересня, Рада Республіки (верхня плата) буде сформована до 30 вересня", - сказав О.Лукашенко.

"Ні під кого ззовні ми не повинні підлаштовуватись. Вибори проводяться для нашого народу і в його інтересах", - наголосив Президент Білорусі.

Він зазначив, що найважливішим завданням є проведення виборів у суровій відповідності до національного законодавства.

"При підготовці до парламентських виборів нам потрібні згуртованість, організованість і виняткова мобільність", - сказав О.Лукашенко.

За його словами, треба ретельно підійти до формування виборчих комісій.

"Представників партій - незалежно від їхніх політичних поглядів, які гідно зарекомендували себе при проведенні колишніх виборчих кампаній - треба включати до складу виборчкомів. Ті ж, хто раніше сприяв дезорганізації виборів, не повинні одержати другого такого шансу", - заявив О.Лукашенко.

При цьому він вважає, що жодних обмежень не має бути при реєстрації кандидатів у депутати. "Кожному громадянину країни мають бути надані всебічні можливості для реалізації права обирати і бути обраним", - сказав він.

Торкаючись запрошення спостерігачів на вибори, О.Лукашенко зазначив, що в першу чергу на майбутніх виборах слід відвести роль спостерігачам від політичних партій, профспілок, молодіжних і ветеранських організацій, трудових колективів.

"Ніяких міжнародних спостерігачів тягнути до країни волоком не будемо. Хто бажає подивитися, як відбуваються вибори, ми повинні надати цю можливість", - наголосив глава Білорусі.

На його думку, день виборів має стати святом для білоруського народу.

"Ми навчилися проводити вибори як свято, і цей день має бути святом", - відзначив О.Лукашенко.

"Незаконні дії, політичні провокації, спрямовані на дестабілізацію обстановки в країні, повинні негайно припинятися, а винні нести встановлену відповідальність", - заявив він.

Президент Білорусі сказав, що повага до закону обов`язкова для всіх і без цього не може бути ніяких виборів.

"Очевидно, що ведення передвиборчої агітації не може здійснюватися за правилами масових вуличних акцій", - наголосив О.Лукашенко.

Завдання правоохоронних органів - не допустити переростання передвиборчих зустрічей у вуличні заходи, сказав білоруський Президент.

"Правопорядок має бути забезпечений повсюдно", - наголосив він.

Тим часом багато політичних опозиційних партій в Білорусі ще не визначилися з приводу участі в парламентських виборах. Їх позиції розійшлися. Одні вважають, що брати участь у виборах необхідно, інші пропонують бойкотувати майбутнє волевиявлення.