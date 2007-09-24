Судове засідання Апеляційного суду м. Києва у справі Вадима Гладчука

25 вересня - 14-00 - Відбудеться відкрите судове засідання Апеляційного суду м. Києва за апеляцією прокуратури Солом’янського району на постанову Солом’янського районного суду м. Києва від 30.08.2007 про скасування постанови від 01.08.2007 слідчого Івана Дьордяя щодо порушення кримінальної справи відносно парламентського журналіста, редактора Інтернет-видання «Громадський спротив України» Sprotiv.org, головного редактора газети «Молодіжні Хроніки», голови молодіжного об’єднання «Молодь - надія України» Вадима Гладчука (вул. Володимирська, 15). Телефон:8-067-2498537.

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