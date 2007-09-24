Прес-конференція на тему: “Об’єктивність ЗМІ в передвиборчій кампанії 2007 року. Аналітичне дослідження

17:08, 24 вересня 2007
Права людини
0

26 вересня - 10-30 -  В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Об’єктивність ЗМІ в передвиборчій кампанії 2007 року. Аналітичне дослідження”. Учасники: Сергій Лихоманенко (Всеукраїнський форум медіа-діалогу), Станіслав Зеленчук (Інетр МедіаКом), Юрій Карапетян (аналітичне бюро Медіагностика) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter