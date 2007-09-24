Прес-клуб “Чи потребує суспільство немовлят, народжених за гратами?

26 вересня - 12-00 - Відбудеться прес-клуб “Громада і влада” на тему: “Чи потребує суспільство немовлят, народжених за гратами?”. Запрошені: заст..голови Держдепартаменту України з питань виконання покарань Наталя Калачник, начальник жіночої колонії № 44 м.Чернігів Володимир Полоз, голова правління Інформаційно-консультативного жіночого центру Олена Суслова (НСЖУ, вул.. Хрещатик, 27-а). Телефони: 278-84-43, 278-64-87.

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