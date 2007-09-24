Україна бере участь в нараді ОБСЄ з прав людини

Делегація України бере участь у роботі щорічної Наради ОБСЄ з огляду зобов’язань у галузі „людського” виміру, що розпочалася сьогодні у Варшаві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, делегацію, до складу якої увійшли представники міністерств, Верховного та Вищого адміністративного судів, очолює Надзвичайний і Повноважний посол України в Польщі Олександр МОЦИК.

Всього в роботі заходу, який є найбільшим і найавторитетнішим форумом цієї організації, беруть участь делегації 56 держав-учасниць ОБСЄ, а також неурядові організації цих країн.

Основна увага Наради, яка триватиме два тижні, зосереджуватиметься на забезпеченні фундаментальних свобод, в тому числі, свободи ЗМІ, протидії торгівлі людьми, утвердженні толерантності та терпимості, гендерної рівності, прав біженців, мігрантів, національних меншин, дотриманні основних свобод людини, запобіганні та боротьбі з тортурами, недопущенні насильства проти жінок, утвердженні верховенства права та незалежності системи правосуддя, ролі омбудсмана та національних правозахисних інститутів, попередженні агресивного націоналізму та шовінізму тощо.

Передбачається, що результатом роботи Наради стане подальша активізація співпраці України, зокрема, в рамках ОБСЄ, спрямована на досягнення нашою державою високих європейських стандартів у сфері „людського” виміру як важливого чинника на шляху європейської інтеграції, зазначили в МЗС.