Йоко Оно святкує успіх кампанії Make Some Noise

Йоко ОНО відвідає штаб-квартиру Amnesty International, щоб відзначити успіх музичного альбому «Make some noise/Instant Karma», що допоміг привернути суспільну увагу до кризи в дотриманні прав людини в Дарфурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-бюро Amnesty International в Лондоні.

Альбом, випущений Warner Bros. Records в червні цього року, є складовою частиною кампанії Amnesty International під назвою «Make some noise». Як зазначають в організації, це — «суміш музики, веселості і активності на підтримку прав людини».

Випуск альбому «Make some noise» з кавер-версіями пісень Джона ЛЕННОНА став можливий завдяки передачі прав на пісні Леннона, написані ним після розпаду «Бітлз», Amnesty International.

У записі альбому брали участь ряд відомих всьому світу виконавців і груп, включаючи «U2», «Green Day», «R.E.M.», Авріл Лавін, Кристину Агілеру, «The Cure», «Snow Patrol» і Юссу Н’дор. Кульмінацією проекту стане випуск антології, намічений на 9 жовтня – день народження Джона ЛЕННОНА. Більше 50 артистів зі всіх континентів записали пісні і відеокліпи для цього проекту.

«Для мене велика честь, що Amnesty International таким чином показала визнання моїх зусиль у популярізації ідеї миру у всьому світі, - сказала Йоко ОНО. – Я відчуваю, що ми всі на одному шляху, на який я ступила з своїм чоловіком Джоном багато років тому, і на якому, як мені здається, ми з ним до цих пір разом. Дуже добре, що це відбувається саме зараз, напередодні 9 жовтня – дня народження Джона, коли я збираюся відкрити проект «Imagine Peace Tower» в Ісландії».

За словами генерального секретаря Amnesty International Айрін КАН, успіх «Make some noise/Instant Karma» підкреслює, наскільки сильно музика може допомогти добитися змін в світі. «Проект «Make some noise/Instant Karma» допоміг привернути міжнародну увагу до жахливої трагедії, яка продовжує розігруватися в Дарфурі, до кризи, що залишила без захисту незліченну безліч мирних жителів», - заявив він.

«Головний успіх кампанії «Make some noise» в тому, що вона привернула увагу виконавців, любителів музики і, що найважливіше, – молодих активістів-правозахисників з різних країн світу до справи зміцнення прав людини і діяльності Amnesty International», - відзначив Біл ШИПСІ, виконавчий директор проекту, що представляє фонд «Art for Amnesty».

З моменту виходу в червні 2007 року в світі продано понад півмільйона екземплярів дводискового альбому «Make some noise». Недавно рівень продажів досяг платинового статусу в Ірландії і золотого – в Італії. У сфері онлайнових продажів альбом також показав відмінні результати, зайнявши перше місце в чартах збірників на «iTunes» в Греції, Данії, Ірландії, Люксембурзі і Португалії.

Антологія «Make some noise», випуск якої намічений на 9 жовтня, включає всі треки, що містяться на подвійному CD, а також матеріал, що не публікувався раніше, записаний спеціально для цього релізу. Загальна кількість композицій перевищить 50.