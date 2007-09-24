Янукович вступився за одеські пам`ятники

Лідер партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприпустимими вимоги жителів Львова про знос пам`ятника Катерині ІІ в Одесі.

Таку думку він висловив сьогодні в прямому ефірі Сумської обласної телекомпанії.

«Я і мої однопартійці в Одесі вважаємо неприпустимим, щоб хтось їздив з інших регіонів і говорив, що тут потрібно робити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер Партії регіонів нагадав, що рішення про встановлення пам`ятника Катерині ІІ прийняли одесити.

«Люди тут живуть і знають, кому ставить пам`ятники, кому знімати. Потрібно поважати історію рідного краю, історію рідної землі», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, рішення про встановлення у Одесі монумента російській імператриці Катерині II прийняли депутати міськради, мотивуючи його тим, що з 1900 до 1920 року в Одесі існував пам`ятник Катерині II, поки його не знесли більшовики. Тепер його вирішено іменувати пам`ятником «Засновникам Одеси».

Пам`ятник Катерині II планують відкрити в урочистій обстановці в кінці жовтня.

Проти встановлення пам`ятника протестують представники більш ніж півмільйонної української громади Одеси, в першу чергу УНП, ПРП «Собор» «Просвіта», асоціація козацьких суспільств «Січ» тощо.

19 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції повідомив, що просить не відкривати в Одесі пам`ятники російським царям.

«У мене тільки прохання - не відкривати пам`ятник Петру Першому або там кому наступному. Давайте поважати свою історію, давайте пам`ятати, що ми українці», - закликав В.ЮЩЕНКО.