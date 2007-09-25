”Регіонали” не підуть з Майдану до 1 жовтня

Депутат Київради, голова Київської міської організації «Союз молоді регіонів України» Володимир ФІЛІППОВ наголошує, що “регіонали” не мають можливості перенести свої політичні заходи з Майдану Незалежності, і нікуди звідти не підуть до 1 жовтня.

Про це він сказав сьогодні УНІАН, коментуючи заяву керівництва Києва про звернення до суду з метою обмежити проведення акцій будь-якими політичними силами на головній площі столиці.

Він пояснив це тим, що сцена, яка зараз монтується на Майдані, є доволі унікальною для України, має складну конструкцію і потребує тривалого часу для встановлення.

“Це буде найбільша сцена, яку будь-коли встановлювали в Києві на Майдані Незалежності. Тому ми рано розпочали монтаж. Треба було навіть раніше. Відтак ми зараз вимушені працювати цілодобово, щоб встигнути вчасно завершити монтаж цієї сцени", - зазначив В.ФІЛІППОВ.

Саме з цим, за його словами, пов’язано встановлення на Майдані кількох наметів, пристосованих для життя, в яких можуть відпочивати робітники та прихильники партії, залучені до монтажних робіт із встановлення сцени.

За даними В.ФІЛІППОВА, вдень до робіт із підготовки сцени та обладнання залучено близько 500 осіб, вночі - близько 100.

За його словами, на сцені 28 вересня - в останній день агітації - буде проводитись “фінальний мітинг-концерт всієї передвиборчої кампанії Партії регіонів”, в якому візьмуть участь і лідери партії, і відомі виконавці. “Ми хочемо подарувати свято для киян і тих гостей, які можуть в цей момент перебувати в столиці”, - сказав В.ФІЛІППОВ.

За словами голови КМО «Союз молоді регіонів України”, всі документи, необхідні для отримання дозволу на монтаж сценічних конструкцій, керівництвом організації були подані у відповідні підрозділи та управління.

“Всі документи для отримання ордеру при його погодженні в усі відповідні управління, в усі служби, які є, ми направили. Направили окремі листи, незважаючи на те, що потрібно подати лише повідомлення. Міська адміністрація повинна видати так званий “бігунок”, або розпорядження відповідне, щоб ми отримали ордер. Але оскільки політично ситуація була складна, адміністрація ніякого рішення прийняти швидко не могла, тому ми самі подали в усі інстанції документи, щоб мати можливість вчасно змонтувати сцену”, - пояснив представник “регіонів”.

Щодо того, чи перенесе політична сила проведення своїх заходів з Майдану у випадку, якщо суд задовольнить звернення міської влади обмежити проведення на цій площі масових акцій будь-яких політичних сил, В.ФІЛІППОВ сказав: “Ні, ми вже нікуди переходити не будемо. Це фізично неможливо. Я думаю, що це всі розуміють, і в мерії також”.

Крім того, додав він, “нема куди й переходити”, бо не залишилось вільних площ, виходячи з тієї кількості політичних сил, які заявили про намір провести якісь заходи в Києві.

В.ФІЛІППОВ також повідомив, що сцена, згідно з поданою в мерію заявкою, стоятиме на Майдані до 30 вересня. Це він пояснив тим, що після заходу 28 вересня необхідно ще кілька днів на її демонтаж, а щоб не заважати у вихідні киянам відпочивати в центрі міста, роботи з демонтажу сценічних конструкцій вирішено розпочати вже у понеділок, 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Головне управління з питань внутрішньої політики Київської міської держадміністрації звернулось до суду щодо обмеження проведення масових заходів на Майдані Незалежності. За словами начальника Головного управління внутрішньої політики Віктора ГОНЧАРУКА, звернення міської адміністрації до Шевченківського районного суду столиці зумовлене тим, що кілька політичних партій подали заявки про проведення масштабних акцій з залученням великої кількості своїх прихильників на один і той же день, і в один і той же час. За його словами, на прохання міської влади домовитися між собою і розійтися в часі або місці проведення заходів політичні сили не змогли знайти компромісу.

За інформацією В.ГОНЧАРУКА, склалася ситуація, коли БЮТ та Партія регіонів подали свої заявки на проведення масових заходів 28 вересня на Майдані Незалежності з монтуванням сцени. У зв’язку з цим міська влада попросила поступитися одну з партій і перенести місце проведення своїх акцій. Як зазначив В.ГОНЧАРУК, зараз це питання вирішується, і оскільки Партія регіонів у минулому в аналогічній ситуації на прохання влади переносила місце проведення своєї акції, то цього разу такий крок було запропоновано зробити представникам та прихильникам БЮТ. Вони пообіцяли про своє рішення повідомити найближчим часом.

Зараз на Майдані Незалежності триває монтування сцени КМО “Союз молоді регіонів України”. Згідно з поданою заявкою, 19 вересня прихильники “регіоналів” розпочали тут безстрокову акцію на підтримку програми Партії регіонів (заявлено участь 1 тис. осіб), а 28 вересня тут планується концерт-мітинг на підтримку передвиборчої програми Партії регіонів (з монтажем сцени з 24 вересня, заявлено 50 тис. учасників).

Згідно з поданими до КМДА заявками, “Союз молоді регіонів України” має намір проводити на Михайлівської площі з 26 вересня безстроковий мітинг на підтримку прозорих виборів (заявлена участь 150 тис. чоловік).

Київська міська організація Партії регіонів подала заявку на проведення 30 вересня з 22.30 безстрокового мітингу на Майдані Незалежності (150 тис. осіб).

Київська міська організація Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина” і Українська соціал-демократична партія подали заявку на 28 вересня з 14.00 до 20.00 на проведення на Майдані Незалежності і Михайлівської площі мітингу на підтримку передвиборної програми Блоку Юлії Тимошенко (заявлено по 50 тис. учасників).

Партія “Народний союз - Наша Україна” подала заявку на проведення на Майдані Незалежності, Європейській площі, Контрактовій, Михайлівській та Софійській площах мирних зборів з 21 вересня по 15 жовтня (заявка на 70 тис. чоловік).

Соціалістична партія України організовує 23-28 вересня святкові заходи “Зустріч осені” на Майдані Незалежності з монтуванням сцени 22 вересня.