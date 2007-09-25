Анна Політковська номінована на премію Сахарова за 2007 рік

У Європарламенті в Страсбурзі 24 вересня оголошені в понеділок імена три номінантов на премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки" за 2007 рік.

З п`яти раніше висунутих претендентів за підсумками голосування, яке проводилося серед членів парламентських комітетів у міжнародних справах і розвитку, увійшли: посмертно - відома російська журналістка Анна ПОЛІТКОВСЬКА, убита в жовтні минулого року в Москві, правозахисник з Судану Саліх Махмуд ОСМАН, а також пара об`єднаних претендентів з Китаю - правозахисники Чен ДЗІНЬЯН і Ху ДЗІЯ, повідомляє РИА Новости.

З трьох номінантів лідери політичних фракцій Європарламенту виберуть лауреата премії імені Сахарова 25 жовтня. Урочиста церемонія вручення премії відбудеться в грудні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

До сьогоднішнього дня в числі претендентів значилися також глава Вселенського Константинопольського патріархату Варфоломей Перший та афганська активістка по захисту прав жінок Малалай ДЖОЙЯ.

Кандидатуру Анни ПОЛІТКОВСЬКОЇ на присудження премії посмертно висунула найбільша фракція Європарламенту - європейські демократи.

Премія імені Сахарова встановлена Європарламентом в 1988 році і присуджується щорічно за "досягнення в справі захисту прав людини і його основних свобод, а також за пошану міжнародного законодавства і розвиток демократії".

Номінантів висувають депутатські фракції Європарламенту або групи депутатів, які повинні зібрати на підтримку свого кандидата не менше 40 підписів.

Минулого року премію Сахарова, грошова частина якої складає 50 тисяч євро, вручили одному з лідерів білоруської опозиції Олександру МІЛІНКЕВИЧУ. У списку лауреатів премії також Кофі АННАН, Нельсон МАНДЕЛА і організація "Репортери без кордонів".