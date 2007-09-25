МВС заявляє, що мітингувальники на 3 площах Києва перебувають законно

Керівництво Міністерства внутрішніх справ стверджує, що прихильники політичних партій перебувають на трьох площах у Києві на законних підставах, оскільки суд не заборонив їм проводити масові акції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАТХУТДІНОВ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Кожен громадянин має право висловлювати свої думки, мирно збиратися без зброї, проводити мітинги або демонстрації. Припинення їх діяльності можливе тільки після рішення суду. Такого рішення на даний момент немає», - сказав він.

При цьому представник МВС зазначив, що в разі появи такого судового рішення його виконуватимуть працівники виконавчої служби, а міліція забезпечуватиме охорону громадського порядку.

Водночас В.ФАТХУТДІНОВ зазначив, що на Майдані Незалежності та біля Центральної виборчої комісії знаходяться представники Партії регіонів, а на Софійському майдані - прихильники БЮТ. У зв’язку з цим міліція здійснює заходи з охорони громадського порядку, щоб не допустити будь-яких зіткнень.

За словами В.ФАТХУТДІНОВА, на кожній з трьох названих площ несуть службу не більше 100 співробітників міліції.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Головне управління з питань внутрішньої політики Київської міської держадміністрації звернулось до суду щодо обмеження проведення масових передвиборчих заходів на Майдані Незалежності.

Водночас депутат Київради від Партії регіонів Володимир ФІЛІППОВ заявив, що що “регіонали”, які на Майдані Незалежності монтують сцену, не мають можливості перенести свої політичні заходи з Майдану, і нікуди звідти не підуть до 1 жовтня.