У Луцьку пройшов фестиваль білоруських рок-гуртів «Право бути вільним»

Біля 5 тисяч осіб взяли участь у фестивалі білоруської рок-музики «Право бути вільним», який проходив у Луцьку 22 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в оргкомітеті фестивалю.

За словами організаторів, проведення фестивалю супроводжувалося складнощами: автобуси з гостями фестивалю з білоруського боку затримували при виїзді з Білорусі місцеві омоновці, людям доводилося добиратися до місця проведення заходу автостопом або на електричках, митники і прикордонники годинами не пропускали білоруських музикантів через кордон.

Як повідомляють організатори, фестиваль «Право бути вільним» було вирішено провести в Україні, оскільки «проведення подібного заходу в Білорусі сьогодні неможливе, через участь у ньому заборонених білоруських рок-груп». У Україні ж провести фестиваль простіше ще і тому, що білорусам не потрібна віза для в`їзду в країну.

«Цілі, які ми ставили, були виконані повністю. Ми хотіли привернути увагу до важкої політичної ситуації в наший країні. Захід підтримала українська влада, його активно висвітлювала українська преса і телебачення», – повідомив один з організаторів фестивалю Олексій ЛУКАШЕВИЧ.

Білорусь на фестивалі представляли як уже відомі гурти, так і молодше покоління рок-музикантів: Krama, ULIS, Neuro Dubel, Indiga, В:N:, Tav. Mauzer, "Сьцяна", Znich. На фестивалі виступила також київська група "Тiнь Сонця", яка виконала декілька пісень по-білоруськи. Всього у фестивалі взяли участь 9 колективів.

Організаторами фестивалю виступили білоруський музичний лейбл BMAgroup, молодіжна ініціатива StudFarmat і "Європейське радіо для Білорусі".