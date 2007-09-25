У Луцьку пройшов фестиваль білоруських рок-гуртів «Право бути вільним»

14:02, 25 вересня 2007
Права людини
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Білоруська влада протидіяла

Біля 5 тисяч осіб взяли участь у фестивалі білоруської рок-музики «Право бути вільним», який проходив у Луцьку 22 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в оргкомітеті фестивалю.

За словами організаторів, проведення фестивалю супроводжувалося складнощами: автобуси з гостями  фестивалю з білоруського боку затримували при виїзді з Білорусі місцеві омоновці, людям доводилося добиратися до місця проведення заходу автостопом або на електричках, митники і прикордонники годинами не  пропускали білоруських музикантів через кордон.

Як повідомляють організатори, фестиваль «Право бути вільним» було вирішено провести в Україні, оскільки  «проведення подібного заходу в Білорусі сьогодні неможливе, через  участь у ньому заборонених білоруських рок-груп». У Україні ж провести  фестиваль простіше ще і тому, що білорусам не потрібна віза для в`їзду в  країну.

«Цілі, які ми ставили, були виконані повністю. Ми хотіли  привернути увагу до важкої політичної ситуації в наший країні. Захід підтримала українська влада, його активно висвітлювала українська  преса і телебачення», – повідомив  один з організаторів фестивалю Олексій ЛУКАШЕВИЧ.

Білорусь на фестивалі представляли як уже відомі гурти, так і молодше покоління рок-музикантів: Krama, ULIS, Neuro Dubel,  Indiga, В:N:, Tav. Mauzer, "Сьцяна", Znich. На фестивалі виступила також київська група "Тiнь Сонця", яка виконала декілька пісень  по-білоруськи. Всього у фестивалі взяли участь 9 колективів.

Організаторами фестивалю виступили білоруський  музичний лейбл BMAgroup, молодіжна ініціатива StudFarmat і "Європейське  радіо для Білорусі".

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