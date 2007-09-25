Політичної ”джинси” у вересні на телеканалах побільшало

Асоціація “Спільний простір” та комітет “Рівність можливостей” констатують, що у вересні на українських телеканалах зросли обсяги “політичної джинси”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова комітету “Рівність можливостей” Олександр ЧЕКМИШЕВ, посилаючись на результати проведеного загальноукраїнського моніторингу програм новин і політичної реклами в ЗМІ.

Як сказав О.ЧЕКМИШЕВ, характерними ознаками “політичної джинси” є відсутність інформаційного приводу, підкреслено позитивний характер інформації про політичну силу, низька соціальна значимість інформації.

За даними моніторингу, важливою відмінністю цієї виборчої кампанії від кампанії 2006 року стало те, що у теленовинах журналісти почали активніше аналізувати передвиборчі програми.

Крім того, порівняно з попередньою виборчою кампанією, телепрограми використовували значно менше оціночних суджень. Інформація з негативним забарвленням лунала переважно з вуст політичних опонентів, а не журналістів.

Практично всі телеканали поділили учасників перегонів на “лідерів” і “аутсайдерів”. З початку серпня найбільші обсяги ефіру отримали Партія регіонів, БЮТ, блок “Наша Україна - Народна самооборона”. Чотирьом іншим політичним силам - СПУ, КПУ, ПСПУ та Блоку Литвина - уваги дісталося значно менше.

В ході моніторингу було зафіксовано, що жоден канал не уникнув суміщення понять “політик-чиновник” та “політик-представник партії”. Урядовців телевізійні програми титрували як членів Кабміну, а не як учасників перегонів, хоча політики коментували вибори і виступали як партійні діячі.

Також моніторинг засвідчив, що жодна з тиражних всеукраїнських газет не дотримувалась журналістських стандартів. Практично всі видання користувалися оціночними судженнями, були далекими від об’єктивності та збалансованості, активно використовували маніпулятивні технології. Окрім того, вкрай поширеним явищем в цій кампанії стала публікація виданнями матеріалів, що мають всі ознаки прихованої реклами. Окрім того, мала місце відверта чи прихована агітація. Деякі видання порушили заборону на публікацію соцопитувань після 14 вересня. Також більшість газет відверто симпатизували тим чи іншим політичним силам.

Моніторинг також засвідчив, що регіональні ЗМІ частіше вдавалися до прямих чи опосередкованих оціночних суджень, що позначалося на більш контрастному за тональністю висвітленні перебігу виборів.

Окрім того, моніторинг показав, що регіональна преса, як і загальнонаціональні газети, була вкрай поляризованою - переважала позитивна та негативна тональність. Так, у центрі України найбільше “позитиву” було на адресу НУ-НС, Партії регіонів та БЮТ, а найбільше “негативу” – на адресу Партії регіонів та БЮТ.

Загальноукраїнський моніторинг проводився в рамках проектів “Український монітор”, “Барометр політичної реклами” та “Барометр свідомого вибору” з 1 серпня по 24 вересня 2007 року.