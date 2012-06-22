Ставнійчук: Конституційна Асамблея дає підстави для оптимізму

У складі Конституційної Асамблеї зібрано кращий науковий та громадський потенціал у сфері українського конституціоналізму.

На цьому наголосила Радник Президента України, секретар Конституційної Асамблеї Марина Ставнійчук на першому засіданні Асамблеї, повідомляє прес-служба глави держави.

У сучасних політико-правових реаліях, зазначила вона, це дає підстави для оптимізму щодо ефективної роботи Конституційної асамблеї та створення відкритого професійного формату для дискусії про модернізацію Конституції. М.Ставнійчук додала, що йдеться також про створення засад для досягнення високого рівня громадського сприйняття та можливостей політичного консенсусу при подальшій процедурі внесення змін до Основного Закону.

Радник Президента нагадала, що до складу Конституційної Асамблеї сьогодні входять 95 осіб, рекомендованих за результатами публічних обговорень.

Секретар Конституційної асамблеї акцентувала увагу на тому, що в Конституційній асамблеї створено паритетні умови представництва всіх політичних сил України - поряд з парламентськими фракціями та депутатськими групами, право на внесення кандидатур до складу Асамблеї надається політичним партіям, які на останніх загальнонаціональних виборах отримали підтримку більше 100 тис виборців і, ймовірно, можуть бути представлені в майбутньому парламенті.

«На жаль, донині залишаються невикористаними квоти п’яти кандидатур від окремих політичних сил», - зауважила М.Ставнійчук. При цьому, зазначила вона, Президент надав політичним силам, які не подали кандидатур до Конституційної асамблеї, можливість вносити пропозиції впродовж усієї її діяльності.

М.Ставнійчук також підкреслила, що при формуванні персонального складу Конституційної асамблеї глава держави підтримав усі внесені йому кандидатури без винятків.

Радник Президента наголосила, що, враховуючи завдання Конституційної асамблеї, більше половини її складу - це вчені-конституціоналісти та інші фахівці у галузі права. «Члени Конституційної асамблеї працюють на громадських засадах і мають рівні права», - також зауважила вона.

З метою гарантування належного рівня легітимності та самостійної роботи при формуванні Асамблеї повною мірою враховано рекомендації Європейської Комісії «За демократію через право», підкреслила М.Ставнійчук.

За її словами, станом на початок діяльності Конституційної Асамблеї до її складу входять 73 вчені. Серед них 10 академіків, 6 членів-кореспондентів Національної академії наук України, 39 докторів юридичних наук, 4 доктори філософських наук, по 3 доктори економічних і політичних наук, 2 доктори історичних наук. Вона додала, що у Конституційній асамблеї представлені всі п’ять відділень Національної Академії правових наук України та чотири її регіональні наукові центри.

М.Ставнійчук повідомила, що склад Конституційної асамблеї сформований також за рахунок включення 13 керівників вищих навчальних закладів, які мають серйозні юридичні, філософські, політологічні школи. Серед них: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національний університет «Одеська юридична академія», представлені також Національний університет «Києво-Могилянська академія», Львівський національний університет імені Івана Франка.

Вона додала, що серед членів Конституційної асамблеї представлені 22 провідні громадські об`єднання України, які можуть виступити «практично фундаторами позиції громадянського суспільства у питаннях оновлення Конституції України». М.Ставнійчук також відзначила присутність у роботі Асамблеї фахових громадських організацій правників.

Участь у роботі Конституційної асамблеї беруть представники найбільших профспілкових об`єднань - Федерації профспілок України та Конфедерації вільних профспілок України, що було фактично схвально оцінено офісом Міжнародної організації праці в Україні. Всі три Асоціації у сфері місцевого самоврядування в Україні також мають своїх представників у складі Конституційної асамблеї.

«Попри заяви з боку опозиційних сил та жорстку дискусію в самому громадянському суспільстві є принципова згода провідних незалежних аналітичних центрів працювати в Конституційній Асамблеї. В їх списку присутні такі авторитетні «мозкові центри» як Центр ім.Разумкова, Центр політико-правових реформ, Інститут правової політики, громадське партнерство «Новий громадянин» та інші», – підкреслила секретар Конституційної асамблеї.