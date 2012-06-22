Євро-2012. Темна сторона медалі

Напевно, переважна більшість громадян відчуває гордість за Україну, за те, що ми зараз – своєрідна столиця футбольної Європи, що привітність і гостинність українців гідно оцінюється іноземцями. Проте прикро і соромно стає, коли розумієш, що “під шумок” Євро-2012 влада намагається обмежити базові права людини, зокрема право на мирні зібрання.

Так, станом на 20 червня ми віднайшли 11 рішень українських судів, які обмежили право громадян на мирні зібрання. Серед них – Харківський окружний адміністративний суд (8 заборон), по одній забороні прийняли Київський окружний адміністративний суд, Запорізький окружний адміністративний суд та Окружний адміністративний суд міста Києва. Причини заборон коливаються від “напливу великої кількості вболівальників у фанзону” та “неузгодженості заходу з інтересами територіальної громади міста” до неможливості забезпечення громадського порядку через зайнятість правоохоронних органів у заходах, пов’язаних із проведенням Євро-2012.

Трапляються і досить комічні рішення. Так, Харківський окружний адміністративний суд заборонив мирні зібрання "Amnesty International" тому, що “в районі вказаних у повідомленні вулиць буде проводитись хода вболівальників, що унеможливлює проведення інших масових заходів в цьому районі”. Цікаво, що організатори повідомили владу, що на акції буде не більше десяти осіб, до того ж акція відбудеться без використання візуальних матеріалів, гасел чи плакатів. Яким чином 10 осіб можуть завадити проведенню багатотисячної ходи вболівальників – питання, напевно, риторичне.

В іншому випадку суд заборонив мітинг організації «Трудова Харківщина» під приводом турботи про мешканців міста. Так, він зазначив, що “мешканці міста Харкова, які не беруть участі у запланованому відповідачем мирному зібранні, об`єктивно мають інтерес та необхідність безпечно та безперешкодно подолати місце проведення запланованого відповідачами масового заходу без докладання будь-яких додаткових зусиль” і дійшов висновку, що “територія, на якій розміщена офіційна фан - зона турніру УЄФА ЄВРО 2012 у м. Харкові на майдані Свободи, …фактично є зоною відпочинку мешканців, гостей міста та футбольних вболівальників, тому проведення мирного зібрання …створює реальну загрозу життю і здоров`ю осіб, що будуть знаходиться на території майдану Свободи”.

Ще більш дивно було побачити заборону мирних заходів у зв’язку з Євро-2012 у Запоріжжі. Нагадаю, що Запоріжжя навіть не входить до переліку міст, які приймають Євро-2012 (в Україні такими містами є Київ, Харків, Львів та Донецьк). Незважаючи на це влада зуміла “прив’язати” заборону мирних зібрань через те, що “частина особового складу Запорізького гарнізону органів внутрішніх справ направлена для забезпечення охорони громадського порядку в інший регіон, а для забезпечення належної охорони громадського порядку і безпеки дорожнього руху, при проведенні на території міста Запоріжжя спортивних, культурно-розважальних заходів з нагоди проведення Чемпіонату Європи з футболу, також задіяна значна частина особового складу ОВС та військ МВС”.

Максим Середа, Центр політико-правових реформ