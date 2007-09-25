На Прикарпатті встановили меморіал євреям, розстріляним під час війни

Сьогодні на території села Лоєва Надвірнянського району Івано-Франківської області на місці братської могили розстріляних фашистами євреїв встановили пам’ятник.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті пам’ятника взяли участь керівники Надвірнянської районної влади, жителі села Лоєва, представники громадськості. Слово в пам’ять про загиблих висловили головний равин Івано-Франківського регіону Мойше Лейб КОЛЄСНІК, директор Міжнародного центру толерантності Лариса ЛОЙКО, сільський голова, а також було зачитано звернення від обласної влади про скорботу за невинноубієними.

На пам’ятнику розміщено меморіальну дошку з написом: «Не убий (по-українськи і на івриті), На цьому місці у 1942 році під час німецько-фашистської окупації України було страчено понад 2 тисячі євреїв із навколишніх сіл та депортованих із Закарпаття».

За архівними даними і свідченнями очевидців, зібраними співробітниками Міжнародного центру толерантності, у вересні 1942 року фашисти тут розстріляли від 2 до 4 тисяч людей (в основному це угорські і словацькі євреї, яких приганяли змучених і голодних із Закарпаття в роки війни). Сьогодні останки жертв були передані землі відповідно до релігійних обрядів.