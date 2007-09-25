Президента просять сприяти підписанню Україною конвенції про права інвалідів
Поки що Конвенцію ратифікувала тільки Ямайка
Національна асамблея інвалідів України просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА сприяти підписанню Україною конвенцією про права інвалідів.
Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова асамблеї, народний депутат України V скликання від фракції БЮТ Валерій СУШКЕВИЧ.
“Ми звертаємось до вищої посадової особи України – Президента - з проханням звернути увагу на конвенцію про права інвалідів – конвенцію, яка дасть мотивацію нашій владі для вирішення проблем інвалідів і забезпечення їхніх прав”, - сказав В.СУШКЕВИЧ.
Він повідомив, що під зверненням до Президента підписались інваліди з усіх областей України.
За словами В.СУШКЕВИЧА, якщо глава держави дасть позитивну відповідь, і цей документ буде підписано, то вже наприкінці наступного року представник України буде зобов’язаний доповісти ООН про роботу держави у сфері додержання прав інвалідів.
За його словами, якщо країна-підписант цієї конвенції відмовляється доповідати, то ООН направляє в цю країну спеціальну комісію і перевіряє додержання норм конвенції.
В.СУШКЕВИЧ повідомив, що на сьогодні конвенцію підписали 102 країни, і понад 20 країн ратифікували.
“Президент може розпочати процес підписання конвенції про права інвалідів, а наступний крок – ратифікація, і це має зробити парламент,” - зауважив він.
*** Наприкінці березня 2007 року представники 81-ї держави у Нью-Йорку підписали Конвенцію про права інвалідів. Із колишніх пострадянських країн серед підписантів були лише Вірменія, Литва, Молдова. Крім того, 59 країн підписали Факультативний протокол до Конвенції. Ратифікувала новий міжнародно-правовий документ поки що одна країна – Ямайка.