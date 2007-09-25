Президента просять сприяти підписанню Україною конвенції про права інвалідів

Національна асамблея інвалідів України просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА сприяти підписанню Україною конвенцією про права інвалідів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова асамблеї, народний депутат України V скликання від фракції БЮТ Валерій СУШКЕВИЧ.

“Ми звертаємось до вищої посадової особи України – Президента - з проханням звернути увагу на конвенцію про права інвалідів – конвенцію, яка дасть мотивацію нашій владі для вирішення проблем інвалідів і забезпечення їхніх прав”, - сказав В.СУШКЕВИЧ.

Він повідомив, що під зверненням до Президента підписались інваліди з усіх областей України.

За словами В.СУШКЕВИЧА, якщо глава держави дасть позитивну відповідь, і цей документ буде підписано, то вже наприкінці наступного року представник України буде зобов’язаний доповісти ООН про роботу держави у сфері додержання прав інвалідів.

За його словами, якщо країна-підписант цієї конвенції відмовляється доповідати, то ООН направляє в цю країну спеціальну комісію і перевіряє додержання норм конвенції.

В.СУШКЕВИЧ повідомив, що на сьогодні конвенцію підписали 102 країни, і понад 20 країн ратифікували.

“Президент може розпочати процес підписання конвенції про права інвалідів, а наступний крок – ратифікація, і це має зробити парламент,” - зауважив він.

*** Наприкінці березня 2007 року представники 81-ї держави у Нью-Йорку підписали Конвенцію про права інвалідів. Із колишніх пострадянських країн серед підписантів були лише Вірменія, Литва, Молдова. Крім того, 59 країн підписали Факультативний протокол до Конвенції. Ратифікувала новий міжнародно-правовий документ поки що одна країна – Ямайка.