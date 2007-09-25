У Києві пройде Міжнародний правозахисний кінофестиваль “Сходи”

З 4 по 7 жовтня у київському Будинку кіно проходитиме Міжнародний правозахисний кінофестиваль “Сходи”.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті фестивалю, назва «Сходи» має на увазі те, що “людина і людство загалом може, як підніматися сходами моральності вгору, так і опускатися сходами варварства донизу. Питання лише в тому, який напрямок обере кожен серед нас”.

Мета фестивалю - підвищити обізнаність світової спільноти у гострих соціальних проблемах. “Це спроба зняти пелену з очей на часто непомітні варварські звичаї, звички та забобони. Фестиваль кидає виклик існуючим відносинам між людьми, між людиною і тваринами, між людиною і природою”, - повідомляє оргкомітет.

За інформацією організаторів, ”Сходи” – це перший міжнародний правозахисний кінофестиваль в Україні та у країнах СНД, на якому правозахисна тематика представлена в розширеному колі проблем. На фестивалі будуть представлені фільми, присвячені правам людини, захисту тварин та природи.

Для участі у фестивалі надійшло понад 400 фільмів із більш ніж 30 країн світу. Після попереднього відбору за 7 днів до початку фестивалю на сайті будуть виставлені назви фільмів, що потрапили до основної програми фестивалю. Понад 100 із них будуть показані в рамках фествалю.

Також на фестивалі передбачається позаконкурсна програма показів фільмів. До цієї категорії будуть відібрані фільми за рішенням журі.

Вхід на всі покази - вільний.

Фестиваль проходитиме за підтримки Міністерства культури та туризму України, Національного союзу кінематографістів України і WSPA (Всесвітньої організації захисту тварин). Засновники фестивалю: Центр Етичного Відношення до Тварин „Життя” ім. Л.Толстого та Благодійний фонд Олександра Фельдмана.