Гельсінська комісія США за збереження політичної стабільності в Україні

Лідери Гельсінської комісії США закликають до збереження політичної стабільності в Україні.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, про це йдеться у заяві з приводу дострокових виборів в Україні 30 вересня, яку оприлюднили голова Комісії з питань безпеки та співпраці в Європі (Гельсінська комісія США) конгресмен Елсі ГАСТІНҐС та співголова – сенатор Бенджамін КАРДІН.

Американські законодавці висловили сподівання, що політичні лідери України після виборів знайдуть спосіб, щоб зміцнити політичну стабільність і демократичний розвиток у державі.

На переконання Е.ГАСТІНҐСА та Б.КАРДІНА, консолідація демократії та верховенство права в Україні посилять її незалежність та суверенність і зміцнять прагнення України до повної інтеграції із Заходом.

Лідери Гельсінської комісії США висловили сподівання, що вибори 30 вересня будуть вільними і прозорими.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня Сенат США у своїй резолюції висловив сподівання, що керівники України проведуть вибори 30 вересня відповідно до стандартів ОБСЄ.

Американські сенатори також закликали українських керівників і партії подолати минулі розбіжності й конструктивно співпрацювати для зміцнення економічної й політичної стабільності в країні, якої заслуговує український народ.

У резолюції ч. 320, яку Сенат Конгресу США ухвалив 21 вересня без застережень, також висловлене зобов’язання подальшої допомоги з боку Сполучених Штатів дальшому поступові і розвиткові вільної і представницької влади в Україні, яка б ґрунтувалася на верховенстві права і засадах дотримання прав людини.