5 жовтня у Києві пройде марш проти секс-меншин

Ряд українських громадських і міжнародних організацій 5 жовтня мають намір провести в Києві на Майдані Незалежності акцію «Марш за моральну чистоту українського суспільства», метою якої є виступ проти розповсюдження в Україні гомосексуалізму.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив кандидат у депутати від Християнського блоку Павло ФЕДОРОВ.

За його словами, рух під назвою «Творці історії» розглядає гомосексуалізм як “явище, що зазіхає на цінності сім`ї”.

«Гомосексуалізм ми розглядаємо лише як збочення», - сказав П.ФЕДОРОВ, зазначивши при цьому, що учасники руху вважають, що осіб, які відносяться до секс-меншин, не можна «зрівнювати у правах з іншими людьми, які живуть в рамках норм». При цьому учасники майбутнього маршу мають намір звернутися з вимогою до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Секретаріату Президента, щоб вони вплинули на моральний рівень суспільства і звернули увагу українців на необхідність запровадження чистоти життєвих цінностей.

За словами П.ФЕДОРОВА, очікується, що в акції візьмуть участь від 5 до 10 тис. чол.