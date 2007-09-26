На міліцію тиснуть?

Нинішня виборча кампанія проходить в умовах безпрецедентного тиску на особовий склад органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в Запоріжжі під час зустрічі з особовим складом Управління МВС і місцевими журналістами заступник міністра внутрішніх справ України Віктор СУСЛОВ.

За його словами, зараз особовий склад української міліції поставлено перед вибором: "Довіряй міністру МВС - не довіряй Президенту. Довіряй Президенту - не довіряй міністру МВС".

"Це прагнення розколоти особовий склад розраховане на те, щоб у разі чого не всі підкорялися наказу", - заявив В.СУСЛОВ.

Хто конкретно ініціює даний "розкол" заступник міністра не уточнив, проте зазначив, що подібний "випадок" може бути створено, як в останні дні перед виборами, так і після них.

"Ми не впевнені, що в останні дні перед виборами не з`явиться якийсь неконституційний указ", - заявив В.СУСЛОВ, водночас, вказавши співробітникам міліції і на те, що "треба бути готовими до загострення ситуації після 30 вересня, готовими до виїздів".

"Має бути бензин і техніка має бути готова", - заявив заступник міністра.