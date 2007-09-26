Одеські євреї сьогодні переселяються у курені

Сьогодні о 18.30 одеські євреї, як і іудеї в усьому світі, почнуть відзначати Суккот – одне з найтриваліших і найвеселіших релігійних свят.

Як розповів кореспондентові УНІАН головний рабин Одеси і області Шломо БАКШТ, напередодні в місті були споруджені тимчасові житла - сукки, в яких, згідно з традицією, віруючі євреї проводять весь святковий тиждень, веселяться і приймають гостей. «Члени одеської релігійної общини побудували відразу п`ять таких куренів, - уточнив він. - Одночасно в них зможуть відзначати свято понад 800 чоловік».

Через відсутність бамбукових і пальмових гілок, з яких слід зводити стіни і дахи куренів, одеські євреї використовували вербові гілки й очерет.

«Головна умова, яка виконана при будівництві, - додав Ш.БАКШТ, - дахи куренів щільні, щоб давати під сонцем густу тінь. І разом з тим, з дірками – щоб вночі крізь них були видно зірки. Адже сукка – не просто тимчасове житло, що нагадує нам про курені, в яких жили наші предки під час мандрів по Синайській пустелі. Це, перш за все, духовний дім, необхідний кожному навіть більше, ніж будинок фізичний, матеріальний».

За словами головного одеського рабина, перших два дні (27 і 28 вересня) - це «повні свята». За ними слідують так звані «будні свята», коли іудеям дозволяється виконувати багато повсякденних справ. «А потім - без перерви - Суккот переходить в свято Сімхат-Тора (його ще називають Днем радості Тори), який цього року відзначається 5 жовтня», - резюмував Ш.БАКШТ.