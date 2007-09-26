Експерти говорять про велику кількість замовних матеріалів у ЗМІ

Дострокові вибори до Верховної Ради України характеризуються великим обсягом у ЗМІ ”джинси”, тобто прихованої реклами, замовних матеріалів.

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН президент Академії української преси Валерій ІВАНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, в той же час він зазначив, що в порівнянні з виборами 2004 року “прогрес наявний”. За його словами, на нинішніх виборах можна говорити про дотримання такого стандарту, як збалансованість новин. В.ІВАНОВ сказав, що на сьогодні кожна п’ята політична новина збалансована, тобто представлені кілька точок зору. В той же час він зазначив, що в період виборів “йде прямий продаж новин”, тобто розміщується прихована реклама - “джинса”.

Між тим президент Академії української преси зазначив, що позитивним на цих виборах є підвищення уваги до політичних партій, а не тільки до політичних персон. Він зазначив, що на попередніх виборах майже повністю увага була сконцентрована на політичних персонах. Водночас, за його словами, у вересні знову починається тенденція до виділення політичних персон, а не партій.

В.ІВАНОВ повідомив, що за результатом проведеного Академією моніторингу 10 основних телевізійних каналів, лише у 2% новинних сюжетах детально розглядалися програми партій. За його словами, в серпні цей показник був ще нижчий. Він зазначає, що це пов’язано і з тим, що нерідко програми партій та блоків мають “такий декларативно популістський характер, вони подібні одна до одної, і тому журналістам нічого висвітлювати”. Він вважає, що ЗМІ відображають суспільні настрої, де “обираються персони, а не ідеології”.

В.ІВАНОВ також зазначає, що, згідно з моніторингом, найбільший рейтинг уваги на телебаченні мала Партія регіонів, але одночасно вона мала і “найбільший рейтинг негативу”. За його словами, трохи менший рейтинг уваги в блоку “Наша Україна - Народна самооборона”, але набагато менше негативу. В той же час він зазначає, що коли говорити про політичні особи, то на телебаченні “з великим відривом”, понад 10%, більше показують Президента України Віктора ЮЩЕНКА, ніж прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧ. “І Президент України залишається основним медійним гравцем, але ж він і отримує левову частку негативного представлення”, - сказав В.ІВАНОВ.

В той же час, за даними президента Академії української преси, КПУ майже не представлена в теленовинах. За його словами, це “ще раз засвідчує, що наші новини продаються, і ті, хто не має грошей, ті, хто не має можливості купити новини, вони не отримують свого медіа-представництва”. Він називає це негативним явищем, оскільки “електорат має право знати позиції всіх провідних політичних сил”.

Говорячи про політичну рекламу, він зазначив, що за кількістю повідомлень першість ділять Партія регіонів та БЮТ, а за часом “трохи попереду БЮТ”. Він зазначив, що на третьому місці - НУ-НС, але “якщо до цього додати Президента України”, то тоді НУ-НС отримує “впевнено перше місце”. В.ІВАНОВ наголосив, що 87% всіх рекламних повідомлень створено через політичні персони. На його думку, “це ненормально”, оскільки “у цивілізованих країнах все ж таки (представляють) якісь шляхи розвитку країни, якусь ідеологію, а у нас тільки політичні персони”. Він наголосив, що на цих парламентських виборах дві третини всієї реклами - це антиреклама своїх опонентів.