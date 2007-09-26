Нормативні акти по судовій реформі розроблять за 2 місяці

Національна комісія зі зміцнення демократії і верховенства права має розробити у двомісячний термін нормативні акти щодо реформування судової системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН сьогодні на брифінгу для преси, коментуючи нещодавній указ Президента України про новий склад комісії.

І.ПУКШИН наголосив на важливості та актуальності реформування судової системи і досудового слідства в Україні.

На його думку, необхідно реформувати. Зокрема, систему кадрового підбору суддів, збільшити відповідальність суддів за винесення неправосудних рішень, а також вжити заходів, які б не дозволили Вищій раді юстиції бути заполітизованою.

І.ПУКШИН також нагадав, що вже розроблено концепцію реформування кримінальної юстиції. Він прогнозує, що найближчим часом вона буде розглянута Національною комісією, а також Радою національної безпеки та оборони і, відповідно, буде затверджена.

Крім того, у ході брифінгу І.ПУКШИН прокоментував рішення Адміністративного суду м.Києва про скасування ухвали Бориспільського міськрайсуду Київської області, якою було позбавлено права власності на землю майже 500 жителів двох сіл цього району.

І.ПУКШИН повідомив, що прокуратура порушила кримінальну справу проти судді Бориспільського міськрайсуду, який виніс завідомо неправомірне рішення, а також направлено подання до Вищої ради юстиції щодо звільнення цього судді з посади.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом затвердив новий склад Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права. До складу комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, яку очолив перший заступник голови Союзу юристів України Микола ОНІЩУК, увійшли ще 37 осіб.