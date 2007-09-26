В УНІАН прес-конференція Вадима Гладчука

27 вересня 10-00 - В УНІАН в конференц-залі на першому поверсі відбудеться прес-конференція політв’язня, парламентського журналіста, редактора Інтернет – видання «Громадський спротив України» Sprotiv.org, головного редактора газети «Молодіжні Хроніки», голови молодіжного об’єднання «Молодь – надія України» Вадима Гладчука, який 1 серпня був незаконно заарештований співробітниками міліції під час мітингу біля офісу Тендерної палати України за сфабрикованою на замовлення відомих політиків кримінальною справою. В.Гладчук назве причини та прізвища ініціаторів його незаконного кримінального переслідування пов’язаного з його професійною журналістською та громадською діяльністю, продемонструє докази перешкоджання журналістській діяльності передані до посольства США з заявою про надання йому політичного притулку (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8-050-4629415.