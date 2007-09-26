Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Рік ґендерної рівності в Україні: Європейський вибір»,

27 вересня - 10-00 - Відбудеться Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Рік ґендерної рівності в Україні: Європейський вибір», в роботі якої візьме участь міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор Корж (Інститут післядипломної освіти,вул. Васильківська, 36). Потрібна акредитація. Телефони: 289 95 05, 8 097 353 26 17.

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