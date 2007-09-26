27 вересня 13-00 - В УНІАН в конференц-залі на першому поверсі відбудеться прес-конференція ГМ ОПОРА на тему: “Чи матимуть політики підстави оскаржити результати виборів?” щодо підсумків моніторингу загальнонаціонального спостереження процесу підготовки до позачергових парламентських виборів. Буде проаналізовано основні тенденції виборчої кампанії, їх вплив на день голосування під час волевиявлення, голосування за місцем перебування, підрахунку голосів, транспортування та передачі бюлетенів. Представники ОПОРИ прокоментують заяви щодо можливих фальсифікацій виборів та дадуть їм обґрунтовану оцінку. Учасники: керівник виборчих програм ОПОРИ Олександр Ломако, член координаційної ради ГМ ОПОРА Ольга Айвазовська (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8063 617 97 50. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.